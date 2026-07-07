आगरा के एसआरके मॉल में दसवीं के छात्र ने किया धमाका, मची अफरातफरी
सिक्योरिटी गार्डस ने पीछा करके कार से भाग रहे चारों दोस्तों को पकड़ लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 1:23 PM IST
आगरा: न्यू आगरा थाना क्षेत्र में भगवान टाकीज से आगे हाईवे की सर्विस रोड पर स्थित सर्व एसआरके मॉल में सोमवार देर शाम दसवीं के छात्र की सनक से दहशत फैल गई. छात्र ने बेसमेंट की पार्किंग में सुतली बम से धमाका कर दिया. धमाके की आवाज से अफरा-तफरी मच गई. मॉल और मल्टीप्लेक्स में मौजूद एक हजार से अधिक लोग गेट से निकल कर भागने लगे. सिक्योरिटी गार्डस ने पीछा करके कार से भाग रहे चारों दोस्तों को बदोच लिया.
कार की तलाशी में सुतली बम का बॉक्स और स्काई शॉ का बॉक्स भी मिला. धमाके की सूचना पर पुलिस पहुंची. पुलिस ने कार सवार तीन छात्र और छात्र से न्यू आगरा थाने पर लाकर पूछताछ की. पुलिस ने चारों के परिजन भी बुला लिए. भले ही सुतली बम के धमाके से मॉल में कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मॉल मालिक ने थाना न्यू आगरा में तहरीर दी है.
घटना सोमवार शाम करीब 7:30 बजे की है. न्यू आगरा थाना क्षेत्र में भगवान टॉकीज के से आगे हाईवे की सर्विस रोड पर पांच मंजिला सर्व एसआरके मॉल है. मॉल के बेसमेंट में पार्किंग है. लोअर ग्राउंड में प्ले जोन और स्पोर्ट्स का शोरूम है. मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर तीन रेस्तरां हैं. पहली मंजिल बंद है और दूसरी मंजिल पर मल्टीप्लेक्स संचालित है.
देर शाम एक कार से सिकंदरा थाना क्षेत्र निवासी दसवीं के दो छात्र, एक 12वीं का छात्र और उनके साथी शाहगंज थाना क्षेत्र की एसआरके मॉल आए. छात्रों ने बेसमेंट की पार्किंग में कार खड़ी की. जब चारों लिफ्ट की तरफ आ गए. लिफ्ट के पिछले हिस्से में सीढ़ियां हैं. जहां पर दसवीं के छात्र ने सुतली बम से धमका कर दिया.
धमाके से मॉल में दहशत फैल गई. मॉल की हर मंजिल पर मौजूद लोग धमाके की आवाज से भागने लगे. पार्किंग में धमाका होने पर सुरक्षाकर्मी दौड़कर मौके पर पहुंचे तो कार सवार चारों दोस्त भाग रहे थे, जिनकी कार निकास गेट पास रुकवा दी. जब सुरक्षा गार्ड ने कार की तलाशी ली तो उसमें आतिशबाजी के बॉक्स मिले, जिस पर न्यू आगरा थाना पुलिस को सूचना दी.
मॉल मालिक ने दी तहरीर: एसआरके मॉल में धमाके की सूचना पर मॉल संचालक रोमित कपूर और शौकी कपूर भी मौके पर आ गए. मॉल मालिक रोमित कपूर ने पुलिस को बताया कि जिस समय धमाका किया गया था. उस समय मॉल में एक हजार से अधिक लोग मौजूद थे. मॉल की तीनों मंजिल पर अफरातफरी मच गई. लोग दहशत में आ गए. तीन किशोर और एक किशोरी ने सीढ़ियों पर जानबूझकर धमाका किया.
इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. इसके लिए तहरीर दी है. पुलिस की पूछताछ में छात्र और छात्रा ने बताया कि एक छात्र की बहन का 15 जुलाई का बर्थडे है. बहन को सरप्राइज देने के लिए अभी से आतिशबाजी खरीदी थी.
कार और मोबाइल किए जब्त: डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि एसआरके मॉल की पार्किंग में सुतली बम से धमाका करने पर पकड़े गए तीन किशोर और एक किशोरी हैं, जिनमें दो किशोर दसवीं के छात्र हैं. जबिक एक किशोर और किशोरी 12वीं में पढ़ती हैं. छात्रा भगवान टॉकीज के पास स्थित एक कोचिंग से नीट की तैयारी कर रही है. चारों ने पूछताछ में बताया कि माॉल बर्गर किंग पर बर्गर खाने के लिए आए थे.
मॉल की पार्किंग में शरारत करने के लिए एक साथी ने आतिशबाजी से सुतली बम निकाल कर धमाका किया था. चारों से पूछताछ की और परिजन को बुलाया. मामला जीडी में एंट्री करके रिपोर्ट जेजे बोर्ड को भेजी जाएगी. चारों ने साफ कहा है कि उनका मकसद दहशत फैलाना नहीं था. चारों माफी भी मांग रहे थे. उनका मोबाइल और कार पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. और पूछताछ के बाद चारों को घर जाने दिया है.
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