दिल्ली के गौतमपुरी स्कूल के बाहर 10वीं के छात्र पर चाकू से हमला, पीड़ित की हालत गंभीर
दिल्ली के सीलमपुर थाना क्षेत्र में स्थित गौतमपुरी स्कूल के बाहर 10वी के छात्र पर चाकू से हमाल करने का मामला सामने आया है.
Published : November 27, 2025 at 10:35 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर थाना क्षेत्र में स्थित गौतमपुरी स्कूल के बाहर गुरुवार शाम चाकूबाजी की घटना हो गई. यहां 10वी कक्षा के एक छात्र को उसी स्कूल में पढ़ने वाले दूसरे छात्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. स्कूल छुट्टी के बाद अचानक हुए इस हमले से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
हमले में घायल छात्र को स्थानीय लोगों की मदद से जग प्रवेश अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों के अनुसार घायल की स्थिति नाजुक बनी हुई है और उसे लगातार निगरानी में रखा गया है. पुलिस ने बताया कि मामले में शिकायत दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ अलग-अलग धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी और पीड़ित दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं. बताया जा रहा है कि स्कूल के अंदर दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई थी. स्कूल की छुट्टी होने के बाद शाम करीब 6:30 बजे आरोपी छात्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित को घेर लिया और चाकू से हमला कर दिया.
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं क्षेत्र में पहले भी हो चुकी हैं. उनका आरोप है कि स्कूल प्रशासन और पुलिस दोनों ही छात्रों के बीच बढ़ रही गुटबाजी और हिंसक झगड़ों को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं. कई बार अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से सुरक्षा बढ़ाने और छुट्टी के समय निगरानी कड़ी करने की मांग की थी, लेकिन हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ.
घटना के बाद इलाके में तनाव जैसा माहौल है और अभिभावकों में भी गहरी चिंता देखी जा रही है. अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों को तुरंत कदम उठाने चाहिए, विशेषकर छुट्टी के समय. वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी छात्रों की तलाश जारी है और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस टीम घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से पूरी घटना की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है.
