छह दिन पहले लापता हुई थी नाबालिग छात्रा, अब इस हालत में मिला शव

मंडी जिल के निहरी क्षेत्र में छह दिन पहले लापता हुई नाबालिग छात्रा का शव क्षत-विक्षत हालत में मिला है.

GIRL DEAD BODY NIHRI FOREST MANDI
जंगल में मिला नाबालिग छात्रा का क्षत-विक्षत शव (MANDIPOLICE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 6, 2026 at 10:34 PM IST

मंडी: मंडी जिले के दुर्गम क्षेत्र निहरी में एक 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा की रहस्यमयी मौत से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. छह दिनों से लापता छात्रा का शव जंगल में क्षत-विक्षत हालत में मिला है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

29 दिसंबर को लापता हुई थी छात्रा

जानकारी के अनुसार नाबालिग छात्रा 29 दिसंबर को अपने घर से अचानक लापता हो गई थी. छात्रा गांव डाहलू मरहड़ा, डाकघर और तहसील निहरी की रहने वाली थी. काफी तलाश के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने 1 जनवरी को पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई.

ड्रोन टीम की तलाश में मिला शव

मामले की गंभीरता को देखते हुए मंडी जिला पुलिस और निहरी पुलिस ने ड्रोन टीम की मदद से सघन तलाशी अभियान चलाया. इसी दौरान निहरी के बड़ेहन जंगल में सड़क से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर एक ढांक के पास शव बरामद किया गया. शव की हालत बेहद खराब थी.

शव पर मिले जंगली जानवरों के निशान

पुलिस के अनुसार शव के कई हिस्सों पर जंगली जानवरों द्वारा नोचे जाने के स्पष्ट निशान पाए गए हैं. इससे आशंका जताई जा रही है कि शव कई दिनों से जंगल में पड़ा था. मृतका की पहचान उसके पिता भुवन देव ने की है.

शव मिलने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक मंडी साक्षी वर्मा और डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस कर रही हर एंगल से जांच

एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि फिलहाल मृतका के परिजनों ने किसी पर संदेह नहीं जताया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के आधार पर मामले की गहन जांच की जा रही है.

