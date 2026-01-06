ETV Bharat / state

छह दिन पहले लापता हुई थी नाबालिग छात्रा, अब इस हालत में मिला शव

जंगल में मिला नाबालिग छात्रा का क्षत-विक्षत शव ( MANDIPOLICE )

मंडी: मंडी जिले के दुर्गम क्षेत्र निहरी में एक 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा की रहस्यमयी मौत से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. छह दिनों से लापता छात्रा का शव जंगल में क्षत-विक्षत हालत में मिला है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

29 दिसंबर को लापता हुई थी छात्रा

जानकारी के अनुसार नाबालिग छात्रा 29 दिसंबर को अपने घर से अचानक लापता हो गई थी. छात्रा गांव डाहलू मरहड़ा, डाकघर और तहसील निहरी की रहने वाली थी. काफी तलाश के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने 1 जनवरी को पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई.

ड्रोन टीम की तलाश में मिला शव

मामले की गंभीरता को देखते हुए मंडी जिला पुलिस और निहरी पुलिस ने ड्रोन टीम की मदद से सघन तलाशी अभियान चलाया. इसी दौरान निहरी के बड़ेहन जंगल में सड़क से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर एक ढांक के पास शव बरामद किया गया. शव की हालत बेहद खराब थी.

शव पर मिले जंगली जानवरों के निशान