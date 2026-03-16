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जींद के परीक्षा केंद्र में दोबारा होगा 10वीं बोर्ड के हिंदी का पेपर, इस वजह से हो गया रद्द, नई तारीख का भी ऐलान

राजकीय स्कूल, जुलाना में होगी परीक्षाः हरियाणा विद्यालय बोर्ड के चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने बताया कि "हिंदी की परीक्षा में पारदर्शिता की कमी और नियमों के उल्लंघन के कारण यह निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि झमोला के परीक्षा केंद्र को अब रद्द कर दिया गया है. आगामी परीक्षाएं अब राजकीय स्कूल, जुलाना के परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी."

भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने सोमवार को कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि "जींद जिले के झमोला स्थित परीक्षा केंद्र पर हुई अनियमितताओं के बाद 28 फरवरी को संपन्न हुई 10वीं की हिंदी परीक्षा को रद्द करने के आदेश जारी किए हैं. यह परीक्षा 25 मार्च को होगी."

स्कूल के चपरासी के मोबाइल में मिला था प्रश्नपत्र का उत्तरः बोर्ड के चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने बताया कि "न केवल परीक्षा रद्द की गई है, बल्कि दोषियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं." उन्होंने कहा कि "28 फरवरी को परीक्षा के दौरान जब बोर्ड की सतर्कता टीम ने झमोला के परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण किया, तो वहां कई अनियमितताएं पाई गईं. जांच के दौरान स्कूल के चपरासी (सेवादार) के मोबाइल फोन में प्रश्नपत्र का हल (उत्तर) मिला. इसके अलावा, केंद्र पर बाहरी हस्तक्षेप और नकल की अन्य शिकायतें भी बोर्ड के संज्ञान में आईं."

ड्यूटी में कोताही बरतने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाईः वहीं ड्यूटी में कोताही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं. इसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट और अन्य स्टाफ की भूमिका की भी जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि जींद जिले के कई अन्य केंद्रों पर भी छापेमारी की गई है ताकि नकल रहित परीक्षा सुनिश्चित की जा सके.

सीसीटीवी की निगरानी में हो रही है परीक्षाः बोर्ड के चेयरमैन ने स्पष्ट किया है कि "शेष परीक्षाएं अब कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी की निगरानी में करवाई जा रही हैं." डॉ. पवन कुमार ने छात्रों और अभिभावकों को आश्वासन दिया है कि "बोर्ड नकल मुक्त परीक्षा के संकल्प पर अडिग है और किसी भी प्रकार की धांधली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."