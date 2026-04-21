ETV Bharat / state

कलेक्टर से मदद मांगने पहुंची बुरहानपुर जिला टॉपर, सपनों की राह में बाधा बन रही ये मशीन

हाल ही में मध्य प्रदेश बोर्ड की दसवीं की परीक्षा में हुमेरा अंसारी ने बुरहानपुर जिला टॉप किया है, उसे बचपन से सुनने में दिक्कत है.

BURHANPUR TOPPER HUMERA ANSARI
मां के साथ कलेक्टर से मदद मांगने पहुंची छात्रा हुमेरा अंसारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 5:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बुरहानपुर: नगर निगम सीमा क्षेत्र के मोमिनपुरा वार्ड क्रमांक 30 की रहने वाली श्रवणबाधित व होनहार छात्रा हुमेरा नूर अंसारी ने जिला प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगाई है. हाल ही में एमपी बोर्ड भोपाल ने कक्षा दसवीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए हैं. हुमेरा ने दसवीं में बुरहानपुर जिला टॉप किया है. लेकिन छात्रा बचपन से सुनने में असमर्थ हैं. इस साल परीक्षा की पूरी तैयारी उसने मशीन की मदद से की थी. अब उसके सुनने वाली कान की मशीन ख़राब हो चुकी है.

कान के मशीन की कीमत करीब साढ़े तीन लाख रुपये से ज्यादा है

मुंबई के डॉक्टरों ने हुमेरा के परिजनों को नई मशीन लगाने की सलाह दी है. इस मशीन की कीमत करीब साढ़े तीन लाख रुपये से ज्यादा बताई है. दुःखद पहलू यह है कि छात्रा के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. वे इतनी महंगी मशीन नहीं खरीद सकते हैं. हुमैरा डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन मशीन का अभाव उसके सपनों के बीच रोड़ा बन रहा है. मंगलवार को इस प्रतिभाशाली छात्रा ने जिला प्रशासन से मदद गुहार लगाई है. ज्ञात हो कि हुमेरा की आवाज सुनने वाली मशीन खराब हो गई है, जिसके कारण उसे फिर से सुनने में दिक्कत आ रही है.

एमपी बोर्ड की दसवीं की टॉपर हुमेरा अंसारी (ETV Bharat)

परिजन ने कहा, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि हम इतनी महंगी मशीन खरीद सकें

हुमेरा की मां रोशनआरा अंसारी ने बताया कि बेटी ने दसवीं में जिले में पहला स्थान हासिल किया है. वह डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन सुनने की मशीन इस सपने के आड़े आ रही है. मशीन की कीमत साढ़े तीन लाख से अधिक है. हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि हम इतनी महंगी मशीन खरीद सकें. अब हम चाहते हैं कि उसे आगे बढ़ने का मौका मिले. हमने जिला प्रशासन से मशीन दिलाने की गुहार लगाई है.

स्थानीय वार्ड पार्षद जहिर अब्बास ने बताया, हमारे वार्ड की होनहार छात्रा हुमेरा नूर अंसारी ने एमपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं में इतिहास रचा है. इस बेटी ने अपनी माता के साथ पहुंचकर कलेक्टर हर्ष सिंह से मुलाक़ात की है. उनसे मदद की गुहार लगाई है. उन्हें उम्मीद है कि किसी भी तरह सहायता मिल जाएगी. इससे बेटी भविष्य में बड़ी-बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगी.

TAGGED:

BURHANPUR 10TH TOPPER HUMERA ANSARI
BURHANPUR NEWS
HEARING AID DEMAND COLLECTOR
10TH TOPPER DEMAND HEARING AID
BURHANPUR TOPPER HUMERA ANSARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.