DM का 'क्विक एक्शन': जनसुनवाई में आई कक्षा-1 की छात्रा की समस्या का हुआ समाधान, मौके पर खुद पहुंचे DM
जिलाधिकारी ने छात्रा समारा नाज को साइकिल और चॉकलेट उपहार स्वरूप भेंट किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 6:39 PM IST|
Updated : September 15, 2026 at 7:01 PM IST
मऊ : जनपद से सुशासन और संवेदनशीलता की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है. यहां कक्षा-1 की एक नन्हीं छात्रा की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने न सिर्फ तत्काल सड़क का निर्माण कराया, बल्कि खुद जमीन पर उतरकर कार्य की गुणवत्ता भी परखी. इस दौरान डीएम ने स्थानीय लोगों से संवाद भी किया.
दरअसल, भटकुला पट्टी स्थित वार्ड नंबर-17 में रहने वाली कक्षा-1 की छात्रा समारा नाज खराब और कीचड़ भरे रास्ते से बेहद परेशान थी, जिसके बाद उसने बीते दिनों जनसुनवाई में जिलाधिकारी से रास्ता निर्माण की मांग की थी. जिस पर जिला प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. उसके बाद रास्ते का निर्माण करा दिया गया.
इसी क्रम में मंगलवार को जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने भटकुला पट्टी पहुंचकर नवनिर्मित रास्ते का निरीक्षण किया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों से निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, गुणवत्ता समेत अन्य आवश्यक बिंदुओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की.
वहीं, जिलाधिकारी ने आसपास की गलियों का भी सर्वे कराने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मऊ को क्षेत्र में आवश्यकतानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा, ताकि स्थानीय लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो. इसके साथ ही स्थानीय लोगों की समस्याएं और मूलभूत सुविधाओं के बारे में जाना. उसके बाद संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए.
इस दौरान जिलाधिकारी ने छात्रा समारा नाज से मुलाकात की. उन्होंने बच्ची को साइकिल और चॉकलेट उपहार स्वरूप भेंट किया. बच्ची, उसके परिजन और स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन की कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी के प्रति आभार व्यक्त किया.
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