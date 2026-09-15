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DM का 'क्विक एक्शन': जनसुनवाई में आई कक्षा-1 की छात्रा की समस्या का हुआ समाधान, मौके पर खुद पहुंचे DM

बच्ची के मिलने पहुंचे डीएम ( Photo Credit; ETV Bharat )