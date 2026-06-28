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खाटूधाम में श्रद्धालुओं का हंगामा, सुरक्षा गेट के ताले तोड़े, बैरियर गिरने से होमगार्ड के पैर टूटे

बैरियर गिरने से होमगार्ड घायल ( फोटो ईटीवी भारत सीकर )