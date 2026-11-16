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पंचायत चुनाव में मारपीट-हंगामा: खैरथल में दो गुट भिड़े, बुजुर्ग गंभीर घायल...कुचामन में गर्भवती महिला से धक्का-मुक्की

खैरथल के कालीपहाड़ी में मतदान के दौरान भिड़े दो गुट ( ETV Bharat Khairthal )

खैरथल-तिजारा/ कुचामन सिटी: प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के चौथे एवं अंतिम चरण में सोमवार को पंच एवं सरपंच चुनाव में कई जगह टकराव, विवाद एवं हंगामा हुआ. खैरथल-तिजारा जिले के कालीपहाड़ी गांव में फर्जी वोट डालने के आरोप को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया. मारपीट में एक बुजुर्ग घायल हो गया. उधर, डीडवाना-कुचामन जिले के दीपपुरा पंचायत में एक बूथ पर हंगामा और मारपीट हुई. इस दौरान गर्भवती महिला से बदतमीजी एवं धक्का-मुक्की का मामला सामने आया है.