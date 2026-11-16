पंचायत चुनाव में मारपीट-हंगामा: खैरथल में दो गुट भिड़े, बुजुर्ग गंभीर घायल...कुचामन में गर्भवती महिला से धक्का-मुक्की
प्रदेश में सोमवार को पंचायती राज चुनाव के चौथे एवं अंतिम चरण में मतदान संपन्न. कुछ जगह विवाद एवं हंगामा.
Published : November 16, 2026 at 7:25 PM IST
खैरथल-तिजारा/ कुचामन सिटी: प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के चौथे एवं अंतिम चरण में सोमवार को पंच एवं सरपंच चुनाव में कई जगह टकराव, विवाद एवं हंगामा हुआ. खैरथल-तिजारा जिले के कालीपहाड़ी गांव में फर्जी वोट डालने के आरोप को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया. मारपीट में एक बुजुर्ग घायल हो गया. उधर, डीडवाना-कुचामन जिले के दीपपुरा पंचायत में एक बूथ पर हंगामा और मारपीट हुई. इस दौरान गर्भवती महिला से बदतमीजी एवं धक्का-मुक्की का मामला सामने आया है.
खैरथल-तिजारा जिले के कालीपहाड़ी में दो गुट आमने सामने हो गए. एक पक्ष ने दूसरे पर फर्जी वोट डालने का आरोप लगाया. दोनों में बहस और कहासुनी हुई, जो कुछ देर में झड़प में बदल गई. मारपीट में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया. प्राथमिक उपचार के बाद बुजुर्ग को अलवर रैफर किया गया. गांव में तनाव है. सूचना पर पुलिस अधिकारी पहुंचे. घटना की गंभीरता को देखते डीएसपी लालसिंह यादव मौके पर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों से समझाइश की. यादव ने कहा कि मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी या मारपीट बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
पढ़ें:पंचायत चुनाव के मतदान के बाद अब जिला प्रमुख-प्रधान की कुर्सियों पर BJP का फोकस, संभागवार फीडबैक से बनेगी रणनीति
दीपपुरा में दो जनों से मारपीट, दो डिटेन: उधर, कुचामन सिटी के थाना प्रभारी राजेन्द्र खदाव ने बताया कि दीपपुरा में सरपंच प्रत्याशी के पति पुखराज राठी और वार्ड पंच प्रत्याशी रामनिवास कुमावत के साथ मारपीट की गई. दोनों को गंभीर चोटें आई हैं. मामले को लेकर पुलिस को दी रिपोर्ट के अनुसार, मतदान के दौरान बूथ पर कुछ लोगों ने पुखराज और रामनिवास पर हमला कर दिया. बीच-बचाव के दौरान रामनिवास की मां के साथ धक्का-मुक्की की गई. आरोप है, रामनिवास की गर्भवती पत्नी के साथ भी बदसलूकी करते हुए उन्हें धक्का-मुक्की की गई.
ग्रामीणों ने लगाए पुलिस के खिलाफ नारे: घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और स्थिति संभाली. पुखराज और रामनिवास को गंभीर चोटें आने के कारण पुलिस ने दोनों का मेडिकल मुआयना कराया. पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट में सुरेंद्र सिंह, संग्राम सिंह, हरीश कुमावत, राजूराम कुमावत समेत 10-15 अन्य लोगों पर मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगाया गया है. एसएचओ खदाव ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. दो जनों को डिटेन किया है. इस बीच, जिलिया पंचायत में कथित गड़बड़ी और फेरबदल को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिला. ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाया एवं लापरवाही और मिलीभगत का संदेह जताया. ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए.
पढ़ें:गांव की सरकार में 'रिसॉर्ट पॉलिटिक्स': पुष्कर से जैसलमेर तक प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी, आलीशान रिसॉर्ट बने पहली पसंद
पढ़ें:पंचायत चुनाव: भरतपुर, डीग और कुचामनसिटी में गांव की सरकार के लिए वोटिंग, चितावा में 22 दावेदारों में टक्कर
पढ़ें:Voting Boycott: धौलपुर में सरपंच प्रत्याशी के समर्थकों के बीच फायरिंग में युवक की मौत, ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार