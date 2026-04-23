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हिमाचल में सड़क को लेकर संग्राम! पूर्व मंत्री के बेटे और PWD अधिकारी में जमकर नोकझोंक

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के धर्मपुर में कैंची मोड़ के पास एक निर्माण कार्य ने बड़ी समस्या खड़ी कर दी है. एक निजी मकान के लिए बनाई जा रही क्रेट वॉल के चलते मुख्य सड़क का हिस्सा धंस गया, जिससे सरकाघाट-धर्मपुर मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है. फिलहाल यहां केवल छोटी गाड़ियों की आवाजाही ही संभव हो पा रही है, जिससे स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस मुद्दे को लेकर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के बेटे और भाजपा नेता रजत ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिशासी अभियंता (XEN) के कार्यालय का घेराव कर विरोध जताया. इस दौरान दोनों के बीच तीखी बहसबाजी भी हुई.

PWD अधिकारी और भाजपा नेता में नोकझोंक

स्थानीय लोगों के अनुसार, कैंची मोड़ के पास एक घर का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके लिए सड़क किनारे क्रेट वॉल बनाई जा रही थी. नींव की खुदाई के दौरान सड़क को सहारा देने वाला डंगा कमजोर होकर गिर गया, जिससे सड़क का हिस्सा भी धंस गया और मार्ग बाधित हो गया. इसको पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के बेटे व भाजपा नेता रजत ठाकुर ने अधिशासी अभियंता से पूछा कि सड़क पिछले दो दिनों से बंद है, लेकिन विभाग ने अब तक क्या कार्रवाई की है? इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है?