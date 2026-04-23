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हिमाचल में सड़क को लेकर संग्राम! पूर्व मंत्री के बेटे और PWD अधिकारी में जमकर नोकझोंक

धर्मपुर में कैंची मोड़ पर क्रेट वॉल लोगों के लिए मुसीबत बन गई है. सड़क धंसने से आवाजाही ठप होने के कारण लोग परेशान.

PWD officer and BJP leader clash
पूर्व मंत्री के बेटे रजत ठाकुर और PWD अधिकारी में नोकझोंक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 9:57 AM IST

3 Min Read
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मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के धर्मपुर में कैंची मोड़ के पास एक निर्माण कार्य ने बड़ी समस्या खड़ी कर दी है. एक निजी मकान के लिए बनाई जा रही क्रेट वॉल के चलते मुख्य सड़क का हिस्सा धंस गया, जिससे सरकाघाट-धर्मपुर मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है. फिलहाल यहां केवल छोटी गाड़ियों की आवाजाही ही संभव हो पा रही है, जिससे स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस मुद्दे को लेकर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के बेटे और भाजपा नेता रजत ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिशासी अभियंता (XEN) के कार्यालय का घेराव कर विरोध जताया. इस दौरान दोनों के बीच तीखी बहसबाजी भी हुई.

PWD अधिकारी और भाजपा नेता में नोकझोंक

स्थानीय लोगों के अनुसार, कैंची मोड़ के पास एक घर का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके लिए सड़क किनारे क्रेट वॉल बनाई जा रही थी. नींव की खुदाई के दौरान सड़क को सहारा देने वाला डंगा कमजोर होकर गिर गया, जिससे सड़क का हिस्सा भी धंस गया और मार्ग बाधित हो गया. इसको पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के बेटे व भाजपा नेता रजत ठाकुर ने अधिशासी अभियंता से पूछा कि सड़क पिछले दो दिनों से बंद है, लेकिन विभाग ने अब तक क्या कार्रवाई की है? इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है?

अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप

इस पर XEN ने जवाब कहा कि, पुलिस को शिकायत दी गई है और एक वैकल्पिक मार्ग खोल दिया गया है, जिससे यातायात जारी है. इस जवाब से असंतुष्ट रजत ठाकुर भड़क उठे. रजत ठाकुर ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि दफ्तर से महज 200 मीटर दूरी पर सड़क बंद है और अधिकारी एसी में बैठकर काम कर रहे हैं, जबकि जनता परेशान हो रही है. उन्होंने विभाग को सड़क बहाल करने का अल्टीमेटम भी दिया.

'केंद्र से आए फंड का दुरुपयोग'

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि, केंद्र से आए फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है और चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि, सरकार बदलने पर इन सभी मामलों की जांच करवाई जाएगी. इस पूरे घटनाक्रम का करीब 7 मिनट लंबा वीडियो भी सामने आया है, जिसे रजत ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है. वीडियो में अधिकारी के साथ उनकी तीखी बहस साफ देखी जा सकती है. फिलहाल प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द सड़क को बहाल करने के प्रयास जारी हैं.

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