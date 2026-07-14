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अलीगढ़ में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम टीम से नोकझोंक; दुकानदार ने आत्मदाह का किया प्रयास, कर्मचारी ने लगाया गंभीर आरोप

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हंगामे के बीच दुकानदार ने आत्मदाह का प्रयास किया. मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल हस्तक्षेप कर उसे ऐसा करने से रोक दिया. नगर निगम के अधिकारियों का आरोप है कि दुकानदार ने कर्मचारियों पर भी ज्वलनशील पदार्थ उड़ेल दिया, जिससे कुछ देर के लिए भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.

जानकारी के अनुसार, नगर निगम की प्रवर्तन टीम मंगलवार को बाराहद्वारी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत पहुंची थी. अभियान के दौरान सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण और अवैध रूप से लगाए गए तिरपाल हटाए जा रहे थे. इसी दौरान दुकानदार गोपाल ने कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया. उनका आरोप है कि नगर निगम की टीम ने कार्रवाई के दौरान उनके साथ मारपीट की और जबरन सामान हटाने का प्रयास किया.

अलीगढ़ : शहर के बाराहद्वारी क्षेत्र में नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान अफरा-तफरी मच गई. मंगलवार को कार्रवाई का विरोध कर रहे एक दुकानदार ने कथित तौर पर आत्मदाह का प्रयास किया. इस दौरान नगर निगम की टीम ने कर्मचारियों पर भी ज्वलनशील पदार्थ डालने का आरोप लगाया, जबकि दुकानदार पक्ष ने नगर निगम कर्मियों पर मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया है. सूचना पर थाना बन्ना देवी पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया.



नगर निगम के प्रवर्तन दल के प्रभारी एमपी सिंह ने दुकानदारों के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह नियमित अतिक्रमण विरोधी अभियान था और व्यापारियों को पहले से इसकी सूचना दी गई थी. उन्होंने बताया कि टीम केवल अवैध तिरपाल और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी, लेकिन इसका विरोध करते हुए कुछ लोगों ने कर्मचारियों के साथ हाथापाई की.





नगर निगम कर्मचारी गौरव ने आरोप लगाया कि वह अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई कर रहे थे. इसी दौरान दुकानदार ने उन पर पूरी बोतल में भरा ज्वलनशील पदार्थ उड़ेल दिया. उनके मुताबिक वह सिर से पैर तक भीग गए थे. यदि किसी ने तीली से आग जला दी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था. उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों की जान जोखिम में डालने की कोशिश की गई.





थाना बन्ना देवी के प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराकर स्थिति सामान्य कराई. मामले में दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और मौके पर मौजूद वीडियो फुटेज की भी जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान शहर में जाम की समस्या कम करने और सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है.











नगर निगम को एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें शहर के एक क्षेत्र में सड़क/नगर निगम की भूमि पर किए गए अतिक्रमण, दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से सामान रखकर मार्ग अवरुद्ध करने, आमजन को असुविधा पहुंचाने तथा शिकायतकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार एवं विवाद किए जाने का उल्लेख किया गया है. शिकायत में संबंधित प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया है.





शिकायत पर नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रकरण की मौके पर जांच कराई जाए तथा यदि नगर निगम की भूमि अथवा सार्वजनिक मार्ग पर किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे तत्काल हटाते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. साथ ही यदि प्रकरण में अन्य विभागों, विशेषकर पुलिस प्रशासन का समन्वय आवश्यक होगा तो संबंधित विभाग से सहयोग लेकर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.







नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण, आमजन के आवागमन में बाधा तथा कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले मामलों में नगर निगम की जीरो टॉलरेंस नीति लागू है. किसी भी व्यक्ति द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा अथवा अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.



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