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लक्ष्मी पूजा के दौरान दो गुटों में झड़प, बचाव करने आई पुलिस पर पथराव, चार जवान जख्मी, की हवाई फायरिंग

रेहला थाना मुख्यालय ( ETV Bharat )

रकसाहा में लक्ष्मी पूजा के दौरान सोमवार की रात डीजे एवं अन्य कारणों को लेकर दो गुटों के बीच विवाद शुरू हो गया था. विवाद की जानकारी मिलने के बाद रेहला थाना के पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों गुटों को पुलिस समझा रही थी. इसी क्रम में भीड़ ने पुलिस को घेर लिया और पथराव शुरू किया. इर दौरान पुलिस ने बचाव के लिए फायरिंग किया.