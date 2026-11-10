लक्ष्मी पूजा के दौरान दो गुटों में झड़प, बचाव करने आई पुलिस पर पथराव, चार जवान जख्मी, की हवाई फायरिंग

लक्ष्मी पूजा के दौरान दो गुटों में झड़प, बचाव करने आई पुलिस पर पथराव, चार जवान जख्मी, की हवाई फायरिंग
पलामू में लक्ष्मी पूजा के दौरान दो गुटों के झड़प हो गई. बीच बचाव करने कई पुलिस पर लोगों ने पथराव किया. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : November 10, 2026 at 8:44 AM IST
पलामू: जिले के रेहला थाना क्षेत्र के रकसाहा में लक्ष्मी पूजा के दौरान दो गुटों के बीच झड़प हो गई. झड़प के दौरान बीच बचाव करने पहुंची पुलिस पर भी पथराव हुआ है. इस घटना में पुलिस के चार जवान जख्मी हुए हैं. पुलिस ने बचाव के लिए करीब चार राउंड फायरिंग किया है. पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में रेहला थाना में प्राथमिक की दर्ज की गई है.
रकसाहा में लक्ष्मी पूजा के दौरान सोमवार की रात डीजे एवं अन्य कारणों को लेकर दो गुटों के बीच विवाद शुरू हो गया था. विवाद की जानकारी मिलने के बाद रेहला थाना के पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों गुटों को पुलिस समझा रही थी. इसी क्रम में भीड़ ने पुलिस को घेर लिया और पथराव शुरू किया. इर दौरान पुलिस ने बचाव के लिए फायरिंग किया.
थाना प्रभारी ने दी घटना की जानकारी
रेहला के थाना प्रभारी गुलशन बिरूआ ने बताया घटना में चार जवान जख्मी हुए हैं. पूरे मामले में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. थाना प्रभारी ने बताया कि दो गुटों के बीच झड़प हो रही थी. बीच बचाव करने पहुंची पुलिस के साथ घटना हुई है. इस दौरान पुलिस की एक गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है.
झड़प के दौरान ग्रामीणों ने ईंट और पत्थर से पुलिस पर पथराव किया था. फिलहाल इलाके में शांति है. पुलिस एहतियातन पूरे इलाके में नजर रखे हुए हैं. वहीं मामला शांत होने के बाद लोगों ने विसर्जन किया है. इस घटना में कुछ ग्रामीणों को भी चोट लगी है. हालांकि ग्रामीणों का नाम निकलकर सामने नहीं आया है.
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