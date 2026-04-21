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राजनांदगांव नगर निगम में संपत्ति कर मुद्दे पर घमासान, विपक्ष का मेयर मधुसूदन पर अविश्वास

राजनांदगांव नगर निगम में संपत्ति कर को लेकर हंगामा हुआ. विपक्ष ने संपत्ति कर का प्रस्ताव सामान्य सभा में लाने का प्रस्ताव दिया.

Clash over property tax issue
राजनांदगांव नगर निगम में संपत्ति कर मुद्दे पर घमासान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 21, 2026 at 7:00 PM IST

3 Min Read
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राजनांदगांव : राजनांदगांव नगर निगम में संपत्ति कर को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है. कर में बदलाव को लेकर घोषणा के बाद भी विपक्ष ने महापौर मधुसूदन यादव पर भरोसा जताने से इनकार कर दिया है. विपक्ष का कहना है कि केवल मीडिया में घोषणा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रस्ताव को पहले विधिवत सामान्य सभा में लाया जाए.

संपत्ति कर में बढ़ोतरी नाजायज

संपत्ति कर में अचानक की गई वृद्धि पूरे बहस का केंद्र रही. नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले ने सामान्य सभा की शुरुआत से ही इस मुद्दे को उठाकर जमकर हंगामा किया. इसके साथ ही उन्होंने इस मुद्दे को पूरी गंभीरता के साथ उठते हुए कहा कि संपत्ति कर में की गई बढ़ोतरी न्याय संगत नहीं है.कांग्रेस पार्षदों ने इस मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन भी किया है. साथ ही शहर में हस्ताक्षर अभियान चलाकर शहर वासियों से राय भी मांगी है.इस अभियान में तकरीबन 7000 से अधिक शहर के लोगों ने संपत्ति करके बढ़ोतरी को नाजायज करार दिया है.

संपत्ति कर मुद्दे पर घमासान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीजेपी ने शासन स्तर पर किए गए फैसले को चुपके से लागू कर दिया. संपत्ति कर की बढ़ोतरी किसी भी स्तर पर जायज नहीं थी. इसलिए कांग्रेस ने इसका जबरदस्त विरोध किया-संतोष पिल्ले, नेता प्रतिपक्ष

एक दिन पहले ही वापस लिया गया फैसला

हालांकि एक दिन पहले ही महापौर मधुसूदन यादव ने अचानक मीडिया से चर्चा करते हुए संपत्ति कर में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की घोषणा की थी.इस पर भी कांग्रेस ने अपनी सहमति जताई है और विधिवत एमआईसी के जरिए सामान्य सभा में प्रस्ताव लाने के लिए अपनी आपत्ति दर्ज कराई है. इधर, नगर निगम प्रशासन का कहना है कि संपत्ति कर को लेकर जनता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है और जल्द ही इस पर औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी.


सात वार्डों में संपत्ति कर किया गया था दोगुना

नगर निगम ने शहर के दर्जन पर वार्ड में 50% तक संपत्ति कर में बढ़ोतरी की थी. वहीं सात वार्डों में संपत्ति कर को तकरीबन दोगुना बढ़ा दिया था. जिसके चलते कांग्रेस ने इस पर विरोध किया. विपक्ष के लगातार विरोध के बाद महापौर ने सामान्य सभा के एक दिन पहले ही संपत्ति कर को कम करने का फैसला लिया था.

संपत्ति कर में बढ़ोतरी किए जाने को लेकर कांग्रेस के पार्षदों ने कोई आपत्ति नहीं की थी और दर बदलने के बाद उन्होंने जनता को दिखाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया है- मधुसूदन यादव, महापौर

आपको बता दें कि विपक्षी पार्षदों ने स्पष्ट कहा कि जब तक इस मुद्दे पर चर्चा और अनुमोदन सामान्य सभा में नहीं होता, तब तक किसी भी निर्णय को लागू नहीं माना जाएगा. उनका आरोप है कि बिना सदन की सहमति के लिए गए फैसले पारदर्शिता के खिलाफ हैं.नगर निगम की सामान्य सभा शुरुआत से ही हंगामेदार रही. सामान्य सभा में सबसे हंगामादार मामला संपत्ति कर का रहा.



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