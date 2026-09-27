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चुनाव आयोग पर रार: सीएम भजनलाल ने विपक्ष से पूछे 6 सवाल, कहा, 'आरोपों के प्रमाण और तथ्य दे कांग्रेस'

जयपुर: SIR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर कांग्रेस के तीखे हमलों के बीच भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस ब्रीफिंग में विपक्षी दलों और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए पूरे विवाद को लेकर विपक्षी दल से 6 सवाल पूछे. उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी है कि जनता के बीच जाकर काम करने की आदत डाल लें. सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं, उनके प्रमाण और तथ्य दें. साथ ही आरोप साबित नहीं कर पाने पर जनता के बीच जाकर गलती स्वीकार करने का साहस भी दिखाएं.

राहुल गांधी ने राफेल और सेना के शौर्य पर उठाए थे सवाल: सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए. राफेल पर झूठ बोला. बाद में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी. निर्णय पक्ष में नहीं आने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाते हैं. यहां तक कि भारत की सेना के शौर्य पर भी सवाल उठाते हैं.

'सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया, विपक्ष उठा रहा सवाल': उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, विपक्ष हमारी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की बात कर रही है. पिछले 4-5 दिनों से आप देख रहे हैं कि विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस पार्टी गलत तथ्यों के आधार पर संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई को एसआईआर को सही ठहराया, लेकिन उसके बाद भी जनता द्वारा नकारी गई कांग्रेस एसआईआर पर सवाल खड़े कर रही है. इस पूरे मामले में एक अखबार की खबर को आधार बनाया गया. जबकि उस खबर को चुनाव आयोग ने तथ्यहीन ठहराया दिया.

एसआईआर में कथित मतभेद का प्रमाण क्या है?

कैबिनेट सेक्रेटरी के पत्र को एसआईआर से जोड़ने का आधार क्या था?

फॉर्म-6 में कथित बदलाव का दस्तावेज कहां हैं?

मीडिया रिपोर्ट को राजनीतिक आरोप का आधार बनाने से पहले उसका सत्यापन हुआ था या नहीं?

निर्वाचन आयोग के संयुक्त स्पष्टीकरण के बाद क्या उन आरोपों की समीक्षा की जाएगी?

'आरोपों के प्रमाण सामने लाए कांग्रेस': सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं, उनके प्रमाण सामने रखें. जो दावे किए गए हैं, उसके दस्तावेज दिखाए और यदि तथ्य अलग निकलते हैं, तो जनता के सामने उसे स्वीकार करने का साहस भी दिखाए. उन्होंने कहा, जनता ने जिन्हें बार-बार नकारा है. वह अपनी चुनावी हार को छुपाने के लिए बार-बार देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं. वे बोले, कांग्रेस जब-जब चुनाव हारती है. कहीं न कहीं किसी पर आरोप जड़ती है.

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'कांग्रेस को जनता नकार चुकी': मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मेरी कांग्रेस को सलाह है कि वह जनता के बीच जाकर जनता के लिए काम करने की आदत डाले. जनता उनको पूरी तरह से नकार चुकी है, जनता के बीच जाएंगे तो उनके लिए ठीक रहेगा. जनता के बीच काम करोगे, तो कुछ मिल जाएगा. संस्थाओं को बदनाम करने का काम मत कीजिए. अगर इसी तरह से काम करते रही, तो कांग्रेस रसातल में चली जाएगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग जब भी चुनाव हारते हैं, तो अपने कर्मों को नहीं देखते, दूसरों पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं.

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'कांग्रेस जब हारती है, आरोप जड़ती है': वे बोले, ये अपनी हार तो पचाते है, लेकिन दूसरे की जीत नहीं पचा पाते हैं. कोई भी चुनाव देख लीजिए, कांग्रेस जब-जब चुनाव हारी है. उसने कहीं ना कहीं किसी पर आरोप जड़े हैं. SIR को लेकर कांग्रेस द्वारा हमेशा की तरह एक माहौल बनाया गया. निर्वाचन आयोग के भीतर मतभेद के आरोप लगाए. हालांकि, निर्वाचन आयोग ने इस आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और अपने बयान में साफ किया है कि SIR समेत सभी मुद्दों पर निर्वाचन आयोग में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया.

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'कैबिनेट सचिव के पत्र को गलत तरीके से पेश किया': उन्होंने कहा, कांग्रेस और विपक्ष सिर्फ झूठ और सनसनी फैलाने का काम कर रहा है. अब कांग्रेस का झूठ बेनकाब हो गया. निर्वाचन आयोग को लेकर जो झूठे दावे किए गए. उनका तथ्यात्मक आधार क्या है. वे बोले, कैबिनेट सचिव को भेजे गए पत्र को SIR और निर्वाचन आयोग की नीति से जोड़कर पेश किया गया. लेकिन निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि वह पत्र किसी नीतिगत फैसले से संबंधित था और न ही SIR से. आयोग के अनुसार, वह पत्र प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी की प्रशासनिक कार्यप्रणाली से जुड़ा एक आतंरिक मामला था.