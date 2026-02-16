ETV Bharat / state

Explainer: 'बेचारा' पर बिहार में बवाल है, LJPR को मंजूर नहीं कि कोई रामविलास पासवान को यह शब्द कहे

रामविलास पासवान ( ETV Bharat )

रिपोर्ट : बृजम पांडेय पटना : बिहार में 'बेचारा' पर बवाल मचा हुआ है. राजद के तेज तर्रार विधायक कुमार सर्वजीत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान को 'बेचारा' कह दिया तो बवाल मच गया. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के विधायक अपने नेता चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के बारे में यह शब्द सुनना नहीं चाहते हैं, भला वह चाहे भी क्यों? रामविलास पासवान ने अपने दौर के सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन किया. यहां तक कि 6 प्रधानमंत्री के कैबिनेट में मंत्री रहे. ऐसे में भला यह 'बेचारा' शब्द उन लोगों के लिए कष्टदायक क्यों नहीं लगेगा? क्या है पूरा मामला? : दरअसल, राष्ट्रीय जनता दल के बोधगया विधायक कुमार सर्वजीत ने पिछले हफ्ते बिहार में दलित राजनीति के प्रणेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के राजनीतिक यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि पटना में रामविलास पासवान के योगदान को देखते हुए प्रमुख स्थान पर प्रतिमा लगाई जाए. कुमार सर्वजीत ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह करते हुए बीच में रामविलास पासवान को 'बेचारा रामविलास पासवान' कह दिया. बाकी सब तो ठीक था लेकिन, लोजपा आर के विधायकों को 'बेचारा' शब्द चुभ गई. उसके बाद यह बवाल शुरू हो गया. कुमार सर्वजीत (ETV Bharat) LJPR का हंगामा : लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), राजद विधायक कुमार सर्वजीत के इस बयान को लेकर लगातार बवाल कर रही है. राजद के पुतले फुके जा रहे हैं. राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के पुतले फूंके जा रहे हैं. यहां तक कि सोमवार को विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले लोजपा (रामविलास) के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया गया. ''विधानसभा में लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वह शब्द यह दर्शाता है कि तेजस्वी यादव की मानसिकता दलित विरोधी समाज विरोधी है. तेजस्वी यादव को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए.''- राजू तिवारी, LJPR विधायक कुमार सर्वजीत ने रखा अपना पक्ष : बवाल को बढ़ता हुआ देखकर राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने कहा कि रामविलास पासवान दलित, शोषितों, अकलियतों के नेता रहे हैं. मैंने विधानसभा परिसर में उनकी मूर्ति लगाने की बात कही थी. मैंने सदन में कहा था कि दलित शोषितों के बच्चे सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, यदि बेचारे रामविलास पासवान होते देश के दलित और ओबीसी को यह दिन देखना नहीं पड़ता. ''मैंने यह भी कहा राम विलास पासवान की पुण्यतिथि पर सरकारी छुट्टी दी जाए. मैंने साफ कहा है कि पासवान जाति को दलित और महादलित करके आपस में बांट दिया गया. लगातार दलित और ओबीसी पर अत्याचार हो रहा है लेकिन, राम भक्त हनुमान यानी कि चिराग पासवान चुप्पी साधे हुए हैं. यदि, रामविलास पासवान जीवित होते तो यह दिन नहीं देखना होता.''- कुमार सर्वजीत, राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने आगे कहा कि यह प्रचलन रहा है अगर कोई महापुरुष व्यक्ति धरती पर नहीं रहते हैं तो हम लोग कहते हैं कि अगर बेचारे होते आज यह दिन हम लोगों को नहीं देखना होता. चिराग पासवान अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, उनकी पार्टी अपनी इज्जत को बचाने के लिए 19 विधायको में से एक विधायक ने नहीं कहा कि उनकी आदम कद मूर्ति लगनी चाहिए. उनके नाम पर छुट्टी घोषित होनी चाहिए. ''बेचारे शब्द को आपराधिक शब्द प्रचलित किया जा रहा है जबकि यह श्रद्धावाला शब्द है. जिससे आत्मिक लगाव होता है, उसके लिए यह शब्द का प्रयोग किया जाता है. यह कोई अपराधिक शब्द नहीं है. मेरे खिलाफ जो पुतला जला रहे हैं, वह एक पासवान के बेटे का पुतला जला रहे हैं. इससे सिद्ध हो गया कि यह दलित के दुश्मन हैं.''- कुमार सर्वजीत, राजद विधायक