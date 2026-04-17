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आरटीई पर टकराव चरम पर, प्रतिपूर्ति बढ़ाने की मांग, काली पट्टी विरोध और 18 अप्रैल को बंद

छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार पर टकराव ( ETV BHARAT )

छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने आरटीई के तहत मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की प्रमुख मांग उठाई है. संघ का कहना है कि वर्ष 2011 के बाद से अब तक प्रतिपूर्ति राशि का पुनर्निर्धारण नहीं किया गया है, जिससे निजी स्कूलों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है. इसके साथ ही, उन्होंने सरकार से यह भी मांग की है कि शासकीय स्कूलों में प्रति विद्यार्थी होने वाले खर्च को सार्वजनिक किया जाए, ताकि उसी आधार पर निजी स्कूलों को मिलने वाली राशि तय हो सके.

रायपुर : प्रदेश में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग को लेकर निजी स्कूलों का असहयोग आंदोलन तेज हो गया है. 17 अप्रैल को संचालकों और शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया, जबकि 18 अप्रैल को प्रदेशभर के निजी स्कूल बंद रखने का ऐलान किया गया है. इस बीच स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश से ज्यादा प्रतिपूर्ति राशि दी जा रही है, इसी वजह से निजी स्कूलों की संख्या तेजी से बढ़ी है. साथ ही उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आरटीई कानून का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

18 अप्रैल को स्कूल बंद

असहयोग आंदोलन के तहत 17 अप्रैल, शुक्रवार को प्रदेशभर के निजी स्कूल संचालकों और शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर काम किया. यह विरोध का प्रतीकात्मक तरीका था. इसके अगले ही दिन 18 अप्रैल, शनिवार को सभी निजी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है. एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा और आने वाले दिनों में इसे और व्यापक रूप दिया जाएगा.

काली पट्टी लगाकर शिक्षकों का विरोध (ETV BHARAT)

मध्य प्रदेश से ज्यादा मिल रही राशि-गजेंद्र यादव

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने निजी स्कूलों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अन्य राज्यों की तुलना में अधिक प्रतिपूर्ति राशि दे रही है. उन्होंने कहा कि राज्य में अब भी कई विभागों में मध्य प्रदेश की नियमावली का पालन होता है, और तुलना करने पर स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ निजी स्कूलों को कहीं अधिक आर्थिक सहायता दे रहा है.

आरटीई की प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग (ETV BHARAT)

"ज्यादा प्रतिपूर्ति से बढ़े निजी स्कूल"

मंत्री गजेंद्र यादव ने यह भी कहा कि राज्य में निजी स्कूलों की संख्या तेजी से बढ़ने का एक बड़ा कारण बेहतर प्रतिपूर्ति राशि ही है. उनका दावा है कि सरकार की नीतियों के कारण ही निजी शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहन मिला है, हालांकि कुछ ही समूह इस मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं जबकि अधिकांश स्कूल सरकार के साथ हैं.

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव (ETV BHARAT)

आरटीई कानून तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

मंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षा का अधिकार कानून सभी बच्चों के लिए बनाया गया है, ताकि गरीब और वंचित वर्ग के बच्चे भी अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर सकें. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भी स्कूल आरटीई के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या प्रवेश देने से इनकार करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

राजीव गुप्ता (ETV BHARAT)

एक तरफ निजी स्कूल प्रतिपूर्ति बढ़ाने की मांग पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ सरकार अपने फैसले को सही ठहरा रही है और कार्रवाई की चेतावनी भी दे रही है. ऐसे में आने वाले दिनों में यह विवाद और गहराने के संकेत हैं, जिसका सीधा असर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है.