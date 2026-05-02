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सूरजपुर कैटरिंग विवाद, नेशनल हाईवे पर दो पक्षों में मारपीट, पुलिस जांच जारी

सूरजपुर कैटरिंग विवाद और मारपीट केस में पुलिस ने जांच तेज कर दी है.

Surajpur Police
सूरजपुर पुलिस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 2, 2026 at 5:10 PM IST

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सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले सूरजपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बीती रात को जमकर विवाद हुआ. यह विवाद कैटरिंग का कार्य करने वाले लोगों के बीच हुआ. दोनों पक्षों के लोग सूरजपुर में नेशनल हाईवे 43 पर जमकर उत्पात और मारपीट करने लगे. इस घटना के बाद काफी देर तक सड़क पर अफरा तफरी मची रही. सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और हालात को नियंत्रित किया.

नेशनल हाईवे 43 पर दो पक्षों में मारपीट

कृष्णपुर कलुआ निवासी रिशु शर्मा केटरिंग का कार्य कर अपने साथियों के साथ वापस लौट रहा था. इसी दौरान एसडीएम कार्यालय के सामने नेशनल हाईवे 43 पर सूरजपुर के ही कुछ अन्य कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों से उसका विवाद हो गया. बताया जा रहा है कि दूसरा पक्ष नशे की हालत में था, जिसके चलते मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया.

सूरजपुर पुलिस का बयान (ETV BHARAT)

दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट

विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के करीब दो दर्जन से अधिक लोग मौके पर एकत्र हो गए और जमकर लात-घूंसे चलने लगे. सड़क पर मारपीट के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया.घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया. इसके बाद एक पक्ष, जिसमें रिशु शर्मा शामिल हैं, ने थाने पहुंचकर दूसरे पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई

शिकायत के आधार पर 6 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है- अभिषेक पैकरा, एसडीओपी, सूरजपुर

घटना की पुलिस जांच जारी

इस घटना के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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