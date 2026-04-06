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बिहार में सगे भाइयों के बीच खूनी संघर्ष, एक ने दूसरे भाई के सीने में मारी गोली, खुद को भी उड़ाया

मोतिहारी में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है. भाईयों के बीच संघर्ष का यह नतीजा रहा.

Murder In Motihari
मोतिहारी में भाई के बीच खूनी संघर्ष (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 6, 2026 at 4:27 PM IST

3 Min Read
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मोतिहारी : बिहार के मोतिहारी में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया. कोटवा वार्ड नंबर 6 में दो सगे भाइयों (कासिम आलम और फिरोज आलम) के बीच हिंसक झड़प हुई. इस दौरान फिरोज ने अपने ही भाई कासिम को गोली मार दी. कासिम को सीने में गोली लगने से गंभीर चोटें आई हैं और वह अस्पताल में भर्ती है. उसकी स्थिति नाजुक बनी है.

खुद को मारी गोली : इसके बाद फिरोज ने खुद को भी गोली मार ली. जिससे उसकी मौत हो गई है. कोटवा पुलिस और एफएसएल टीम जांच में जुटी हुई है. मौके पर शव का पंचनामा किया गया और फिरोज का शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया. कासिम के बयान के इंतजार में पुलिस है, क्योंकि वह अभी बेहोश है.

भाई ने भाई को मारी गोली : प्रारंभिक जांच में पता चला है कि फिरोज आलम ने पहले अपने भाई कासिम पर गोली चलाई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. कासिम को मोतिहारी के रहमानिया ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि गोली सीने में लगी है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

Murder In Motihari
अस्पताल पहुंचे परिजन (ETV Bharat)

'भाइयों के बीच पुरानी रंजिश थी' : पिता किस्मत मियां ने पुलिस को बताया कि उनके तीन बेटे हैं, बड़ा बेटा जालौदीन मियां, जो खेती-बाड़ी का काम करता है, मझला कासिम आलम और सबसे छोटा फिरोज आलम. फिरोज स्थानीय एक मॉल में नौकरी करता था. किस्मत मियां के अनुसार, भाइयों के बीच पुरानी रंजिश थी, लेकिन इतनी हिंसक झड़प की आशंका नहीं थी.

''मेरे बेटे आपस में झगड़ते तो थे, लेकिन हथियार चलाने की बात कभी नहीं सोची थी. एक बेटा मर गया है और दूसरा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है.''- किस्मत मियां, मृतक के पिता

पड़ोसियों ने बताया कि भाइयों के बीच संपत्ति विवाद या पारिवारिक कलह को लेकर तनाव था. एक पड़ोसी ने कहा कि फिरोज अक्सर गुस्से में रहता था. मॉल की नौकरी के कारण वह तनावग्रस्त था. कल रात भी घर में तेज आवाजें सुनाई दी थीं. फिरोज का व्यवहार पहले से ही अजीब लगता था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वह इतना बड़ा कदम उठाएगा.

कोटवा थाने के प्रभारी कारण सिंह ने कहा, ''मामला हत्या और आत्महत्या का है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है. पुलिस ने धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. एफएसएल टीम ने गोली के निशान, रस्सी और हथियार की तलाश की. जांच में पता चला कि अवैध पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था.''

आर्थिक मदद का ऐलान : किस्मत मियां बुजुर्ग हैं और जालौदीन अकेला कमाने वाला है. ग्रामीणों ने परिवार के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है. कोटवा पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न हो. जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी.

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