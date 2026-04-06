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बिहार में सगे भाइयों के बीच खूनी संघर्ष, एक ने दूसरे भाई के सीने में मारी गोली, खुद को भी उड़ाया

मोतिहारी : बिहार के मोतिहारी में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया. कोटवा वार्ड नंबर 6 में दो सगे भाइयों (कासिम आलम और फिरोज आलम) के बीच हिंसक झड़प हुई. इस दौरान फिरोज ने अपने ही भाई कासिम को गोली मार दी. कासिम को सीने में गोली लगने से गंभीर चोटें आई हैं और वह अस्पताल में भर्ती है. उसकी स्थिति नाजुक बनी है.

खुद को मारी गोली : इसके बाद फिरोज ने खुद को भी गोली मार ली. जिससे उसकी मौत हो गई है. कोटवा पुलिस और एफएसएल टीम जांच में जुटी हुई है. मौके पर शव का पंचनामा किया गया और फिरोज का शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया. कासिम के बयान के इंतजार में पुलिस है, क्योंकि वह अभी बेहोश है.

भाई ने भाई को मारी गोली : प्रारंभिक जांच में पता चला है कि फिरोज आलम ने पहले अपने भाई कासिम पर गोली चलाई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. कासिम को मोतिहारी के रहमानिया ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि गोली सीने में लगी है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

अस्पताल पहुंचे परिजन (ETV Bharat)

'भाइयों के बीच पुरानी रंजिश थी' : पिता किस्मत मियां ने पुलिस को बताया कि उनके तीन बेटे हैं, बड़ा बेटा जालौदीन मियां, जो खेती-बाड़ी का काम करता है, मझला कासिम आलम और सबसे छोटा फिरोज आलम. फिरोज स्थानीय एक मॉल में नौकरी करता था. किस्मत मियां के अनुसार, भाइयों के बीच पुरानी रंजिश थी, लेकिन इतनी हिंसक झड़प की आशंका नहीं थी.

''मेरे बेटे आपस में झगड़ते तो थे, लेकिन हथियार चलाने की बात कभी नहीं सोची थी. एक बेटा मर गया है और दूसरा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है.''- किस्मत मियां, मृतक के पिता