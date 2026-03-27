गढ़वा के रामकंडा में रामनवमी जुलूस के दौरान तनाव, मौके पर घटनास्थल पर पहुंचे डीआईजी और एसपी
गढ़वा में गुरुवार देर रात रामनवमी जुलूस को दौरान दो समुदाय के बीच झड़प हो गई. पुलिस द्वारा मामले को नियंत्रण में लिया गया.
Published : March 27, 2026 at 10:16 AM IST
गढ़वा: जिले के रमकांडा थाना क्षेत्र में रामनवमी के अष्टमी के दिन देर रात दो समुदायों के बीच झड़प हो गई. घटनास्थल पर एसपी पहुंचे और महौल को शांत किया गया. इस घटना में 6 पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं. इसके साथ ही दोनों पक्षो के कई लोग घायल हुए हैं. घटना के बाद पुलिस ने दर्जनों मोटरसाइकिल जब्त किए हैं.
घटनास्थल पर पहुंचे डीआईजी और एसपी
मामले को लेकर स्तिथि का जायजा लेने खुद पलामू डीआईजी कौशल किशोर और गढ़वा एसपी अमन कुमार घटनास्थल पर पहुंचे. स्तिथि को देखते हुए इलाके में 100 से ज्यादा पुलिस को तैनात कर दिए गए हैं. घटना के संबंध में पुलिस नें बताया कि रामनवमी पर स्थानीय लोगों ने महाअष्टमी पर जुलूस निकाला था. जुलूस को समुदाय विशेष के लोगों ने कौआखोह शिव चबूतरा के पास आगे जाने से रोक दिया. जिससे दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया. उसके बाद दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई. वहां तैनात पुलिस ने माहौल बिगड़ता देख हल्का बल प्रयोग करते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े. उसके बाद भीड़ हटने लगी.
घटना को लेकर डीआईजी ने दी जानकारी
घटना की सूचना पर डीआईजी कौशल किशोर भी घटना स्थल पर पहुंच कर स्थिति की जानकारी ली. डीआईजी ने कहा की रामनवमी के पूर्व पुलिस सुरक्षा में झांकी निकाली गई थी. फिर भी जुलूस पर पथराव किया गया. पुलिस भीड़ को तीतर बितर करने के लिए हल्के बल का प्रयोग और आंसू गैस के गोले छोड़े. डीआईजी ने कहा कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में हैं. पुरे क्षेत्र को पुलिस छावनी मे तब्दील कर दिया गया है. दोषी कोई भी हो किसी को बक्शा नहीं जाएगा. उन्होंने बताया पुलिस पदाधिकारी के साथ कई लोगों की घायल होने की सूचना मिली है, सभी का इलाज जारी है.
महौल नियंत्रण में हैं: एसपी
वहीं घटना को लेकर गढ़वा एसपी अमन कुमार ने कहा कि जुलूस को लेकर दो समुदाय में विवाद हुआ था. एसपी ने बताया कि जुलूस को लेकर बुधवार को भी थोड़ा विवाद हुआं था. जिसपर दोनों समुदाय ने बैठककर जुलूस को जाने देने पर सहमति बनी थी. लेकिन जब जुलूस निकला तो दूसरे समुदाय के कुछ लोग जमा हो गए और महौल तनावपुर्ण हो गया. एसपी ने कहा महौल तनावपुर्ण देखते हुए पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग और आंसू गैस के गोले छोड़े गए. जिसके बाद भीड़ तीतर बितर हो गए और फिलहाल महौल शांत है.
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