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केन बेतवा लिंक परियोजना: गाँव के बाहर लट्ठ लेकर बैठी महिलाएं, बोलीं- प्रशासन पर भरोसा नहीं

छतरपुर के केन बेतवा परियोजना के ढोडन बांध पर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच संग्राम जारी. पुलिस पर ग्रामीणों ने बरसाए पत्थर, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले. मनोज सोनी की रिपोर्ट.

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गाँव के बाहर लट्ठ लेकर बैठी महिलाएं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 9:38 AM IST

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Updated : May 15, 2026 at 9:59 AM IST

4 Min Read
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छतरपुर: केन-बेतवा परियोजना स्थल पर प्रशासनिक कार्रवाई से ग्रामीणों, किसानों और आदिवासियों में हड़कंप की स्थिति है. इसके बावजूद ग्रामीण अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. महिलाएं गाँव के बाहर लट्ठ लेकर बैठी हुई हैं.

आदिवासियों का कहना है कि जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जान चली जाए. वहीं दूसरे दिन भी जब पुलिस की टीम मौके पर पहुँची तो ग्रामीणों ने पथराव कर दिया. जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे जिसमें कई महिलाये बेहोश हो गईं. घटनास्थल पर अब भी तनाव बना हुआ है.

पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले (ETV Bharat)

ढोडन गांव में गुरुवार को प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई के दौरान हालात बेहद तनावपूर्ण बन गए

केन-बेतवा लिंक परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले ढोडन गांव में गुरुवार को प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई के दौरान हालात बेहद तनावपूर्ण बन गए. ग्रामीणों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व कानूनी नोटिस के प्रशासनिक अमला घरों को तोड़ने पहुंचा.

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महिलाएं बोलीं, प्रशासन पर भरोसा नही (ETV Bharat)

विरोध करने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए, जिससे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. जिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया. आंसू गैस के धुएं से कई आदिवासी महिलाओं की आंखों में तेज जलन और सांस लेने में परेशानी होने लगी. भीड़ और भगदड़ के बीच कई महिलाएं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ीं.

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पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले (ETV Bharat)

आदिवासी महिला राजा बाई ने प्रशासनिक कार्रवाई को “तानाशाही और दमनकारी” बताते हुए कहा कि विकास के नाम पर आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है. बिना उचित मुआवजे और पुनर्वास के उन्हें गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है. प्रशासन संवेदनशीलता दिखाने के बजाय दहशत फैलाकर लोगों को गांव खाली कराने की कोशिश की जा रही है.

राजा बाई ने कहा, "अब हमें प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं रहा है. हम अपनी रक्षा के लिए डंडे लेकर बैठे हैं. प्रशासन, पुलिस हमें मार रही है, मकान भी गिरा रही है. हमको डर है रात में पुलिस हमला कर सकती है."

गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, इलाके में स्थिति तनावपूर्ण

घटना के बाद से ढोडन गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है. पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है. बांध का काम भी पूरी तरहा बन्द है. वहीं आंदोलन की अगुवाई कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर ने घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा "मेरी अवैध गिरफ्तारी और माताजी की खराब तबीयत के कारण वह मौके पर नहीं पहुंच सका, लेकिन ढोड़न गाँव के हालात बेहद भयावह हैं."

उन्होंने प्रशासन और कलेक्टर को चुनौती देते हुए कहा कि यदि भूमि अधिग्रहण की वैध प्रक्रिया के तहत लागू किसी भी धारा का प्रमाण प्रशासन प्रस्तुत कर दे, तो वह बिना एक दिन में गांव खाली करवा देंगे. प्रशासन अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ग्रामीणों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर रहा है. बिना उचित पुनर्वास के लोगों को उजाड़ रहा है.

पुलिस ने कहा, टीम काम चालू करवाने पहुँची तो फिर पथराव किया गया तो हमने आंसू गैस के गोले छोड़े

वहीं मामले में छतरपुर SP रजत सकलेचा ने कहा, "मामले में पुलिस पर जो पथराव हुआ था उसमें 50 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए गए थे. गुरुवार को फिर जब काम चालू करवाने टीम पहुँची तो फिर पथराव किया गया तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए. 21 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है."

Last Updated : May 15, 2026 at 9:59 AM IST

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