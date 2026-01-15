ETV Bharat / state

देवघर के मधुपुर में दो पक्षों के बीच झड़प, सांसद निशिकांत दुबे ने मंत्री हफीजुल अंसारी की भूमिका पर उठाया सवाल

देवघर: जिले के मधुपुर अनुमंडल के लालगढ़ के धोबी टोला में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई. दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए. घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है.

मधुपुर डीएसपी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि पूरे इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है. पांच से छह लोगों को मामूली चोटें आई हैं और उनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है. घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं. माहौल खराब करने वालों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार इलाके में गश्त कर रही है.

स्थानीय लोगों ने बताया कि गुरुवार सुबह 8:00 बजे लालगढ़ में एक गुट के लोगों ने धोबी टोला में मंदिर निर्माण का विरोध करना शुरू कर दिया. दूसरे गुट ने भी उनका विरोध शुरू कर दिया, जिससे हिंसक झड़प हो गई. दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी हुई. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया. फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिस पूरे इलाके में कड़ी निगरानी रख रही है.

इस घटना से राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हिंसा में मंत्री हफीजुल हसन अंसारी की भूमिका पर सवाल उठाया. उन्होंने कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मधुपुर में बिगड़ती स्थिति इन तीनों पार्टियों के चरित्र को दर्शाती है.

बीजेपी नेता गंगा नारायण सिंह ने भी मंत्री हफीजुल हसन अंसारी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वह पूरे इलाके में सांप्रदायिक उन्माद फैला रहे हैं. उन्होंने स्थानीय पुलिस पर भी सवाल उठाया और उन पर सरकार के इशारे पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया.