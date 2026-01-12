ETV Bharat / state

अलीगढ़ में ताश खेलने को लेकर दो समुदायों में बवाल, जमकर फेंके ईंट-पत्थर, गांव में पुलिस पिकेट तैनात

पुलिस ने करीब 10 से 12 लोगों को हिरासत में लिया है. दोनों पक्षों से लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं.

सड़क पर बिखरे ईंट-पत्थर, लोगों को समझाती पुलिस. (Photo Credit; Aligarh Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 9:33 PM IST

अलीगढ़ : थाना इगलास क्षेत्र में ताश खेलने को लेकर दो समुदायों में जमकर बवाल हुआ. दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए जिससे गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया. दोनों तरफ से घरों की छतों से जमकर ईंट-पत्थर फेंके गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला. करीब 10 से 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है. तनाव को देखते हुए गांव में फोर्स तैनात की गई है.

पुलिस क्षेत्राधिकारी इगलास महेश कुमार ने बताया, जांच पड़ताल में पता चला है कि गांव में कुछ लोग ताश खेल रहे थे. दूसरे पक्ष ने इसपर आपत्ति जताई. पहले कहासुनी हुई, फिर विवाद ने तूल पकड़ लिया. देखते ही देखते दोनों समुदायों के लोग आमने-सामने आ गए. छतों से एक-दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे. लोगों ने घरों में छिपकर जान बचाई. दोनों पक्षों से करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं. चोटिल लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.

हिंसा की सूचना मिलते ही थाना इगलास पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए बल प्रयोग करते हुए दोनों पक्षों को तितर-बितर किया. गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और एहतियातन पुलिस पिकेट भी स्थापित कर दी गई है.

पुलिस क्षेत्राधिकारी इगलास महेश कुमार ने बताया, करीब 10 से 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है. तहरीर मिलने पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल गांव में कानून एवं शांति व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है और मौके पर शांति बनी हुई है. वहीं घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि दोनों तरफ से छतों पर खड़े होकर ईंट-पत्थर फेंके जा रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया है और उपद्रवियों की पहचान की जा रही है.

