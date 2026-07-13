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ऋषिकेश के पास फिर पर्यटकों का हंगामा, स्थानीय लोगों से की मारपीट, हिरासत में दिल्ली के 6 लोग

उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में पर्यटकों द्वारा नशे में फिर से हंगामा करने की खबर सामने आई है.

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ऋषिकेश के पास फिर पर्यटकों का हंगामा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 13, 2026 at 5:33 PM IST

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टिहरी गढ़वाल: ऋषिकेश के पास टिहरी जिले में मुनिकीरेती थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई हैं. खारास्रोता क्षेत्र में पर्यटकों ने शराब के नशे में हंगामा किया. आरोप है कि इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से भी मारपीट की. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया. साथ ही मारपीट कर फरार हुए आरोपियों को तपोवन क्षेत्र से हिरासत में लिया गया. मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

आरोपियों को तपोवन क्षेत्र से पकड़ा: बताया जा रहा है कि खारास्रोत में कुछ पर्यटक पार्किंग में शराब पी रहे थे. जब स्थानीय लोगों ने उन्हें ऐसा करने तो रोका तो उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया और बात मारपीट तक पहुंच गई. इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए टिहरी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) श्वेता चौबे ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. प्राथमिकता के आधार पर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया. घटना के बाद फरार हुए आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने त्वरित अभियान चलाया, जिसके तहत उन्हें तपोवन क्षेत्र से पकड़ लिया गया.

उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 81 में की गई कार्रवाई: जांच के दौरान मौके पर शराब के नशे में हंगामा कर रहे छह व्यक्तियों को उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 81 के तहत हिरासत में लिया गया. इसके अलावा प्राप्त तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस ने दी हिदायत: एसएसपी श्वेता चौबे ने कहा कि कानून व्यवस्था भंग करने और सार्वजनिक शांति में बाधा डालने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी इसी तरह सख्ती से जारी रहेगी. पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या कानून व्यवस्था संबंधी सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके.

बता दें कि ऋषिकेश और उससे आसपास के इलाकों में पहले भी बाहरी राज्यों से आने वाले कुछ पर्यटकों द्वारा उत्पात मचाने के मामले सामने आ चुके हैं. कई बार उनका स्थानीय लोगों से झड़गा भी होता है. हालांकि पुलिस की तरफ से लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी जा रही है.

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