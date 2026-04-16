ETV Bharat / state

गढ़वा में सड़क हादसे में दो लोगों की मौत के बाद हंगामा, पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज और फायरिंग

गढ़वा के महूलिया गांव में सड़क जाम कर रहे ग्रामीणों और पुलिस के बीच विवाद हुआ. जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया.

Garhwa Clash
पुलिस और ग्रामीण (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 16, 2026 at 8:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गढ़वा: शहर थाना क्षेत्र के महूलिया गांव में गुरुवार को उस समय हालात बेकाबू हो गए, जब ट्रैक्टर दुर्घटना में दो लोगों की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी. देखते ही देखते यह प्रदर्शन उग्र हो गया और ग्रामीणों और पुलिस के बीच भीषण झड़प शुरू हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने सड़क जाम हटाने पहुंची पुलिस टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी. जवाब में पुलिस ने पहले हल्का बल प्रयोग किया, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर होती देख लाठीचार्ज करना पड़ा. हालात और बिगड़ने पर पुलिस ने आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग भी की, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई. ग्रामीणों ने पुलिस वाहन में भी तोड़फोड़ की है.

अधिकारियों के बयान (Etv Bharat)

घटना के बाद पूरे महूलिया गांव और आसपास के इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अतिरिक्त बल भी लगाया गया है.

बताया जा रहा है कि ग्रामीण मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा और प्रशासनिक सहायता की मांग कर रहे थे. फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है. एसडीपीओ और एसडीएम ने बताया कि कल रात दुर्घटना में दो युवकों की मौत हुई थी. उसी के मुआवजा के लिए लोगों ने सड़क जाम की थी. पुलिस जाम हटाने गई तो ग्रामीण उत्तेजित हो गए और पुलिस पर पथराव कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और बचाव के लिए हवाई फायरिंग की. कुछ लोगो को हिरासत मे लिया गया है.

यह भी पढ़ें:

रांची में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प और फायरिंग, इलाके में दहशत

गढ़वा के रामकंडा में रामनवमी जुलूस के दौरान तनाव, घटनास्थल पर पहुंचे डीआईजी और एसपी

बोकारो में दो गुटों में झड़प, गुस्साई भीड़ ने कार को किया आग के हवाले

TAGGED:

GARHWA POLICE AND VILLAGERS
MAHULIA ACCIDENT
GARHWA POLICE LATHICHARGE
गढ़वा रोड एक्सीडेंट
GARHWA CLASH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.