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गढ़वा में सड़क हादसे में दो लोगों की मौत के बाद हंगामा, पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज और फायरिंग

गढ़वा: शहर थाना क्षेत्र के महूलिया गांव में गुरुवार को उस समय हालात बेकाबू हो गए, जब ट्रैक्टर दुर्घटना में दो लोगों की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी. देखते ही देखते यह प्रदर्शन उग्र हो गया और ग्रामीणों और पुलिस के बीच भीषण झड़प शुरू हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने सड़क जाम हटाने पहुंची पुलिस टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी. जवाब में पुलिस ने पहले हल्का बल प्रयोग किया, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर होती देख लाठीचार्ज करना पड़ा. हालात और बिगड़ने पर पुलिस ने आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग भी की, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई. ग्रामीणों ने पुलिस वाहन में भी तोड़फोड़ की है.

अधिकारियों के बयान (Etv Bharat)

घटना के बाद पूरे महूलिया गांव और आसपास के इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अतिरिक्त बल भी लगाया गया है.