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शादी में 5100 रुपए नेग लेने पर लाठी-भाटा जंग, नाइन की भी कर दी पिटाई, 5 घायल

धौलपुर : बसई डांग थाना क्षेत्र के चंदीलपुरा गांव में बुधवार को शादी की रस्म निभाते समय नाइन के नेग लेने पर वर और वधू पक्ष में लाठी भाटा जंग हो गई. दोनों तरफ से हुए खूनी संघर्ष में चार महिला समेत पांच लोग घायल हुए हैं. घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. बसई डांग थाना प्रभारी महेश ने बताया मुकदमा दर्ज किया जाएगा. सामने आए वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है. आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये है मामला : चंदीलपुरा निवासी पंजाब सिंह की पुत्री का विवाह समारोह चल रहा था. विवाह की रस्म के दौरान नाइन ने दूल्हा पक्ष से नेग ले लिया. 5100 रुपए नेग लेने पर दोनों पक्षों में तू-तू मैं-मैं के साथ गाली गलौच शुरू हो गई. फिर दोनों पक्षों में लाठी डंडों से घमासान शुरू हो गया. दोनों तरफ से एक दूसरे पर लाठी-डंडों एवं लात-घूंसों से हमले किए गए. घायलों में पंजाब पुत्र रामचरण, लोई, केला, कलावती और संजू शामिल हैं. घटना के बाद सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया.