ETV Bharat / state

शादी में 5100 रुपए नेग लेने पर लाठी-भाटा जंग, नाइन की भी कर दी पिटाई, 5 घायल

इस झगड़े में 4 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हो गए. घटना के बाद सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया.

शादी समारोह में नेग लेने पर लाठीभाटा जंग
शादी समारोह में नेग लेने पर लाठीभाटा जंग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 30, 2026 at 9:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धौलपुर : बसई डांग थाना क्षेत्र के चंदीलपुरा गांव में बुधवार को शादी की रस्म निभाते समय नाइन के नेग लेने पर वर और वधू पक्ष में लाठी भाटा जंग हो गई. दोनों तरफ से हुए खूनी संघर्ष में चार महिला समेत पांच लोग घायल हुए हैं. घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. बसई डांग थाना प्रभारी महेश ने बताया मुकदमा दर्ज किया जाएगा. सामने आए वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है. आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये है मामला : चंदीलपुरा निवासी पंजाब सिंह की पुत्री का विवाह समारोह चल रहा था. विवाह की रस्म के दौरान नाइन ने दूल्हा पक्ष से नेग ले लिया. 5100 रुपए नेग लेने पर दोनों पक्षों में तू-तू मैं-मैं के साथ गाली गलौच शुरू हो गई. फिर दोनों पक्षों में लाठी डंडों से घमासान शुरू हो गया. दोनों तरफ से एक दूसरे पर लाठी-डंडों एवं लात-घूंसों से हमले किए गए. घायलों में पंजाब पुत्र रामचरण, लोई, केला, कलावती और संजू शामिल हैं. घटना के बाद सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया.

पढ़ें. बूंदी कोर्ट परिसर में दो पक्षों में हिंसक झड़प, जमकर चले लात-घूंसे और लाठियां

बिचौलिया ने कराई झगड़े की शुरुआत : वधु पक्ष की नाइन ने वर पक्ष से नेग स्वरूप 5100 रुपए ले लिए. इस मामले की जानकारी वर पक्ष ने शादी का रिश्ता तय करने वाले बिचौलिए से की थी. इस घटना के बाद बिचौलिया आग बबूला हो गया और खरी-खोटी सुनाने लगा. देखते ही देखते बिचौलिया और वर पक्ष ने एकराय होकर दुल्हन पक्ष के लोगों पर लाठी डंडों से हमले कर दिए.

TAGGED:

नेग लेने पर लाठी भाटा जंग
CLASH BETWEEN TWO PARTIES
CUSTOMARY GIFT DURING WEDDING
शादी के दौरान नेग लेने पर हंगामा

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.