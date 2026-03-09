T20 विश्व कप के फाइनल मैच के दौरान जश्न मनाने पर दो पक्षों में विवाद, पथराव और फायरिंग का आरोप
फायरिंग में एक युवती के सिर से छू कर गोली निकली है. उसके सिर में 9 टांके आए हैं.
Published : March 9, 2026 at 3:13 PM IST
खैरथल-तिजारा : किशनगढ़बास थाना क्षेत्र के बाधोड़ा घुमकड़ गांव में रविवार रात को T20 विश्व कप मैच देखने के दौरान जश्न मनाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया. आरोप है कि आरोपियों ने गाली गलौच किया, जिससे विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. इतना ही नहीं आरोपियों ने उनके घर पर पथराव किया और फायरिंग की, जिससे युवती के सिर में चोट लगी है. युवती को घायल अवस्था में उपचार के लिए किशनगढ़बास चिकित्सालय ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे अलवर के लिए रेफर कर दिया है.
किशनगढ़बास थानाधिकारी बनवारीलाल ने बताया कि रविवार देर रात को घटना की सूचना मिली. इस पर पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा. पूछताछ में जानकारी मिली कि मैच को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था. फिलहाल फायरिंग के संबंध में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है. इस पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.
पीड़ित पक्ष के भजन सिंह ने बताया कि बाधोड़ा घुमकड़ गांव में रविवार देर रात T20 विश्व कप का भारत व न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मैच घर की छत पर परिवार के लोगों के साथ देख रहे थे. मैच के दौरान परिवार के लोगों ने ताली बजाकर जश्न मनाया. आरोप है कि इस दौरान पास में मौजूद कुछ लोगों ने इसपर आपत्ति जताई और गाली-गलौच शुरू कर दी. आरोप है कि थोड़ी देर में आरोपी पक्ष के करीब 15-20 लोग एकत्र होकर घर के बाहर आए और लाठी-डंडों से उन पर हमला कर दिया.
आरोपियों ने पथराव भी किया और एक व्यक्ति ने छत पर चढ़कर फायरिंग कर दी. इस घटना में उसकी बहन भजनो बाई (30) के सिर को छूते हुए गोली निकल गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल को तुरंत किशनगढ़ बास अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. युवती के सिर में 9 टांके आए हैं. परिजन थाने पर पहुंचे है, जहां पुलिस को शिकायत दी गई है.