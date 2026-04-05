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किच्छा कोर्ट परिसर में बवाल, सुनवाई के दौरान दो पक्षों में मारपीट, कुछ लोग गिफ्तार

कोर्ट परिसर में भिड़े दोनों पक्ष: जानकारी के मुताबिक, न्यायालय सिविल जज किच्छा में फौजदारी की सुनवाई 4 अप्रैल को निर्धारित थी. इस मामले में वादी संजू सागर और विपक्षीगणों के बीच विवाद चल रहा है, जिसमें कई लोग पक्षकार हैं. सुनवाई के लिए दोनों पक्ष निर्धारित समय पर अदालत में उपस्थित हुए थे.

उधम सिंह नगर जिले के किच्छा स्थित सिविल जज न्यायालय में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां अदालत परिसर के अंदर ही दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई. इस घटना से न केवल कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई, बल्कि न्यायिक कार्यवाही भी प्रभावित हुई.

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के किच्छा में उस समय हड़कंप मच गया, जब सिविल जज कोर्ट के भीतर ही दो पक्ष आपस में भिड़ गए. सुनवाई के दौरान हुई इस मारपीट से कोर्ट की कार्यवाही बाधित हो गई. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार भी किया.

बताया जा रहा है कि जब दोनों पक्ष न्यायालय के भीतर मौजूद थे, तभी किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया. देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग एकजुट होकर आपस में भिड़ गए और मारपीट शुरू हो गई. इस दौरान दोनों पक्षों के साथ आए अन्य लोग भी इस झगड़े में शामिल हो गए, जिससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई.

अचानक हुई इस घटना से कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. मौके पर मौजूद कोर्ट मोहर्रिर, पैरोकार और अधिवक्ताओं ने किसी तरह बीच बचाव कर स्थिति को नियंत्रित किया. हालांकि, इस दौरान न्यायालय के नियमित कार्य में बाधा उत्पन्न हुई, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुई.

किच्छा पुलिस (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

इस घटना के बाद सिविल जज न्यायालय के रीडर/मुसरिम सुधीर कुमार द्विवेदी ने कोतवाली किच्छा में तहरीर दी. तहरीर में पूरे घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जिसके तहत पुलिस ने कार्रवाई भी की.

"कोर्ट परिसर में मारपीट की सूचना मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई की गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच की गई. जिसके तहत चार महिला और दो पुरुष को गिरफ्तार किया गया, फिर चालान कर छोड़ दिया गया है."- प्रकाश सिंह दानू, प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली किच्छा

स्थानीय लोगों और अधिवक्ताओं ने मांग की है कि कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जाए. ताकि, भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की. जिसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. बताया जा रहा है कि अब उन्हें छोड़ दिया गया है.

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