'सरपंच साहब राम-राम...' चुनाव हारने के बाद ताने मारने पर विवाद, एक पक्ष ने दूसरे के घर पर पहुंचकर किया हमला
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है.
Published : November 29, 2026 at 9:52 AM IST
धौलपुर : जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के घड़ी सुक्खा गांव में सरपंच चुनाव की रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हो गया. चुनाव में हार-जीत के बाद शुरू हुई तकरार शनिवार को हिंसक झड़प में बदल गई. दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला करने के साथ जमकर पथराव किया. इस संघर्ष में 6 से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें बाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है. दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है.
आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस : सीओ मनोहर मीणा ने बताया कि सरपंच चुनाव को लेकर विजेंद्र सिंह और भीकम सिंह पक्ष के लोगों के बीच पथराव और लाठी-डंडों से मारपीट हुई है. दोनों पक्षों की महिलाएं सरपंच पद का चुनाव लड़ी थीं, जिसमें भीकम सिंह पक्ष की ज्योति ने जीत हासिल की थी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, चुनाव में पराजित प्रत्याशी पक्ष को ताने मारने और चिढ़ाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मुकदमे दर्ज कर लिए हैं और घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. पुलिस वीडियो के आधार पर मारपीट और पथराव में शामिल लोगों की पहचान कर रही है. आरोपियों के खिलाफ जांच के बाद नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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27 मतों से हार-जीत के बाद बढ़ा विवाद : जानकारी के अनुसार, हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में घड़ी सुक्खा ग्राम पंचायत की सरपंच सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित थी. चुनाव में विजेंद्र सिंह पक्ष की ओर से पीतम देवी और भीकम सिंह की पुत्रवधू ज्योति पत्नी राजेश आमने-सामने थीं. चुनाव परिणाम में ज्योति ने पीतम देवी को 27 मतों से पराजित कर सरपंच पद पर जीत दर्ज की थी. दोनों पक्षों के लोग पड़ोसी बताए जा रहे हैं. चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से ही दोनों परिवारों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी.
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'सरपंच साहब राम-राम' कहकर मारते थे ताने : ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव में पराजित प्रत्याशी पीतम देवी पक्ष की महिलाएं जब रास्ते से निकलती थीं तो नवनिर्वाचित सरपंच ज्योति पक्ष के कुछ समर्थक उन्हें 'सरपंच भौजी', 'सरपंच चाची' और 'सरपंच ताई' जैसे संबोधन देकर चिढ़ाते थे. साथ ही 'सरपंच साहब राम-राम' कहकर ताने भी मारे जाते थे. बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से इस तरह की छींटाकशी चल रही थी. शनिवार को जब महिलाओं ने इस व्यवहार का विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों तरफ के लोग लाठी-डंडे लेकर आमने-सामने आ गए.
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घर पर पहुंचकर किया हमला, जमकर हुआ पथराव : आरोप है कि नवनिर्वाचित सरपंच ज्योति पक्ष के कुछ लोग लाठी-डंडों से लैस होकर पराजित प्रत्याशी पीतम देवी के घर पहुंच गए. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ. लाठी-डंडों और पत्थरों से हुए हमले में पीतम देवी पक्ष के आकाश, अमित, नवीन, विजेंद्र और रिंकू सहित कई लोग घायल हो गए. वहीं, दूसरे पक्ष के लोगों के भी घायल होने की सूचना है. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया.