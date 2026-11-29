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'सरपंच साहब राम-राम...' चुनाव हारने के बाद ताने मारने पर विवाद, एक पक्ष ने दूसरे के घर पर पहुंचकर किया हमला

धौलपुर में दो पक्षों में मारपीट ( Snapshot- Viral video )

धौलपुर : जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के घड़ी सुक्खा गांव में सरपंच चुनाव की रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हो गया. चुनाव में हार-जीत के बाद शुरू हुई तकरार शनिवार को हिंसक झड़प में बदल गई. दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला करने के साथ जमकर पथराव किया. इस संघर्ष में 6 से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें बाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है. दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है.