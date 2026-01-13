ETV Bharat / state

लक्सर में गंदा पानी छोड़ने पर खूनी झड़प, जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर, 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर थाना क्षेत्र से दो पक्षों के बीच झड़प का वीडियो सामने आया है. एक मामूली से विवाद ने ऐसा खूनी मोड़ लिया कि पूरा गांव दहल गया. वहीं मामूली बात पर शुरू हुई दो पक्षों की बहस लाठी-डंडों और धारदार हथियारों तक जा पहुंची और इस खूनी संघर्ष में 3 लोग घायल हो गए. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, लक्सर थाना क्षेत्र के रनसूरा गांव में 10 जनवरी को दो पक्षों के बीच गंदा पानी को लेकर कहासुनी हो गई थी. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई. इस खूनी संघर्ष में कुल 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं. घायलों में एक पक्ष से एक व्यक्ति और दूसरे पक्ष के दो लोग शामिल हैं.

वहीं अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बेखौफ होकर हमलावर एक-दूसरे के ऊपर धारदार हथियारों और डंडों से हमला कर रहे हैं. वहीं अब सवाल ये भी है कि आखिर छोटी-छोटी बातों पर लोग कानून हाथ में लेने से क्यों नहीं डरते? उधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब एक्शन मोड में है.