लक्सर में गंदा पानी छोड़ने पर खूनी झड़प, जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर, 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

हरिद्वार के लक्सर में गंदा पानी छोड़े जाने को लेकर दो गुटों के बीच झड़प हुई.

गंदा पानी छोड़ने को लेकर दो पक्षों में झड़प (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 13, 2026 at 3:50 PM IST

लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर थाना क्षेत्र से दो पक्षों के बीच झड़प का वीडियो सामने आया है. एक मामूली से विवाद ने ऐसा खूनी मोड़ लिया कि पूरा गांव दहल गया. वहीं मामूली बात पर शुरू हुई दो पक्षों की बहस लाठी-डंडों और धारदार हथियारों तक जा पहुंची और इस खूनी संघर्ष में 3 लोग घायल हो गए. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, लक्सर थाना क्षेत्र के रनसूरा गांव में 10 जनवरी को दो पक्षों के बीच गंदा पानी को लेकर कहासुनी हो गई थी. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई. इस खूनी संघर्ष में कुल 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं. घायलों में एक पक्ष से एक व्यक्ति और दूसरे पक्ष के दो लोग शामिल हैं.

वहीं अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बेखौफ होकर हमलावर एक-दूसरे के ऊपर धारदार हथियारों और डंडों से हमला कर रहे हैं. वहीं अब सवाल ये भी है कि आखिर छोटी-छोटी बातों पर लोग कानून हाथ में लेने से क्यों नहीं डरते? उधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब एक्शन मोड में है.

​एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना का संज्ञान ले लिया गया है. पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान शुरू कर दी है. 5 लोगों को आरोपी बनाते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि ​फिलहाल गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है. पुलिस की टीमें आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही हैं. पुलिस का साफ कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

