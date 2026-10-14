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चुनावी रंजिश में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, अस्पताल में जमकर चले लाठी-डंडे

अस्पताल परिसर में झगड़ते दोनों पक्ष ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: नगर परिषद चुनाव में उपसभापति पद को लेकर शुरू हुई चुनावी रंजिश अब मारपीट तक पहुंच गई है. धौलपुर में बुधवार को दो पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले. मारपीट में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए. घटना के बाद दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बन गई.