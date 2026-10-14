चुनावी रंजिश में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, अस्पताल में जमकर चले लाठी-डंडे
अस्पताल के बाहर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
Published : October 14, 2026 at 3:54 PM IST
धौलपुर: नगर परिषद चुनाव में उपसभापति पद को लेकर शुरू हुई चुनावी रंजिश अब मारपीट तक पहुंच गई है. धौलपुर में बुधवार को दो पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले. मारपीट में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए. घटना के बाद दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बन गई.
सीओ सिटी प्रदीप नेहरा ने बताया कि दो पक्षों में विवाद हुआ है. झगड़ा और मारपीट की वजह चुनावी रंजिश है. दोनों पक्ष के छह लोग घायल हुए हैं. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. घायलों का मेडिकल कराया जा रहा है. पुलिस मामले में कानूनी कार्रवाई करेगी.
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विवाद उपसभापति रेखा कोली के पक्ष और भाजपा प्रत्याशी प्रियंका के पक्ष के लोगों के बीच हुआ. बुधवार सुबह दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते दोनों ओर से लाठी-डंडे चलने लगे. मारपीट में कई लोग घायल हो गए. घटना के बाद एक पक्ष के लोगों ने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दी और घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.
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इधर, उपसभापति रेखा कोली अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचीं. एसपी से मुलाकात के बाद उपसभापति के परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया. आरोप है कि उपसभापति पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों के साथ अस्पताल में लाठी-डंडों से मारपीट की. अस्पताल में हुई मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं, दूसरे पक्ष के लोगों ने उपसभापति पक्ष पर गुंडागर्दी करने और अस्पताल में मारपीट करने के आरोप लगाए हैं. घटना के बाद मामला और तूल पकड़ गया है. कोतवाली थाना पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों और वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है.
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