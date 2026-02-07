ETV Bharat / state

कांटा बाबू की गलती पर भिड़ गए दो पक्ष, सेल ऑफिस में भी तोड़फोड़!

इस घटना की सूचना मुफ्फसिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो को लगी. सूचना मिलते ही सबसे पहले गश्ती दल के साथ निकले सहायक अवर निरीक्षक चंदन तिवारी पहुंच गए. इसके तुरंत बाद मुफ्फसिल थाना प्रभारी भी दलबल के साथ आ धमके. यहां मारपीट में घायल हुए आजसू नेता कम्पू यादव के अलावा महेश यादव और युवराज सिंह को सदर अस्पताल भिजवाया. वहीं शहर व आसपास से आए लोगों को भी खदेड़ा. यहां देर रात से शनिवार सुबह तक पुलिस बल की तैनाती मौके पर रही.

ऐसे में सेल ऑफिस के कर्मी हरकत में आए और ट्रक को रोक दिया. यहीं पर कम्पू यादव और सुरेंद्र यादव में नोंकझोंक शुरू हो गई जो मारपीट में बदल गई. फिर गिरिडीह शहर से कम्पू के समर्थन में लोग आए और बात काफी बढ़ गई. सुरेंद्र की तरफ से भी जमावड़ा बढ़ा फिर लाठी-डंडा से से खूब मारपीट हुई. लोग दौड़-दौड़ कर एक दूसरे को पीटते नजर आए.

दरअसल शुक्रवार की रात में कबरीबाद में एक ट्रक (12 चक्का) पर कोयला लोड हुआ और ट्रक कबरीबाद के कांटा घर से वजन कराते हुए सभी कागजात लेकर बनियाडीह महाप्रबंधक कार्यालय के सामने अवस्थित सेल ऑफिस के पास पहुंची. सेल ऑफिस में कार्यरत कर्मीयों को पता चला कि ट्रक में ग्रॉस वजन ज्यादा है (कोयला ज्यादा लोड हो चुका है) जबकि कागज में कोयला कम है. इससे सीसीएल को नुकसान होगा.

गिरिडीहः सीसीएल गिरिडीह परियोजना के सेल ऑफिस के पास ट्रक पर लोड कोयला को लेकर दो पक्ष में खूनी भिड़ंत हो गई. दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े तीन का माथा फटा तो बाहरी लड़कों द्वारा सेल ऑफिस के अंदर भी तोड़फोड़ की गई. यहां मौजूद सीसीएल गार्ड विकास रविदास पर भी हमला किया गया. घटना के बाद क्षेत्र की विधि व्यवस्था को देखते हुए यहां कई घंटों तक पुलिस बल की तैनाती की गई. वहीं इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो के निर्देश पर पुलिस की गश्ती दल लगातार क्षेत्र पर नजर रखे हुए हैं.

बनियाडीह में मारपीट की घटना घटी है. इस मामले में दोनों पक्ष की तरफ से आवेदन आया है. मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. वहीं जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी. -श्याम किशोर महतो, थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर.

कम्पू ने कहा जान मारने की नीयत से हुआ हमला

इधर मुफ्फसिल थाना में दिए आवेदन में आजसू नेता कम्पू यादव ऊर्फ सुमित गौरव ने कहा है कि शुक्रवार को लोकल सेल देखने गया था तभी पता चला कि कांटा बाबू की गलती के कारण लगभग दो से तीन गाड़ी का वजन फुल ग्रॉस कर दिया गया है और गेट पास भी प्रबंधन द्वारा निकाल दिया गया है. हालांकि गाड़ी मालिक ने मानवता दिखाते हुए खुद ही इसकी जानकारी प्रबंधन को दी. इस मामले को लेकर ट्रक मालिक-यूनियन के लोग आपस में विचार-विमर्श कर रहे थे. इस बीच बनियाडीह निवासी सुरेंद्र यादव, संतोष यादव, प्रकाश यादव, छोटन यादव के साथ दर्जन लोग आ गए और कहने लगे की बनियाडीह में सिर्फ हमारा अधिकार रहेगा. यहां ट्रक मालिक और यूनियन का नहीं चलेगा. यही कहते हुए उन लोगों ने हमला कर दिया.

टूटा हुआ कंप्यूटर मॉनिटर (ETV Bharat)

बनियाडीह सेल ऑफिस के सामने मारपीट हुई है. यहां सेल ऑफिस के अंदर भी तोड़फोड़ किया गया है. तोड़फोड़ के कारण लगभग 50 हजार मूल्य का सामान क्षतिग्रस्त हो गया. -रामसागर गुड़गु, प्रभारी सेल्स मैनेजर, सीसीएल गिरिडीह.

महेश ने भी लगाया गंभीर आरोप

इधर अगदोनी कला उप मुखिया प्रतिनिधि महेश यादव ने थाना को दिए आवेदन में कहा है कि सीसीएल प्रबंधन द्वारा नवीन सिंह के ट्रक पर 15 टन की जगह 23 टन कोयला लोड कर दिया गया. बाद में जब इस गलती जानकारी फिर से प्रबंधन को लगी तो उक्त ट्रक को वापस लाकर ट्रक से कोयला अनलोड करने को कहा गया. इसी लोडिंग-अनलोडिंग की बातचीत हो रही थी कि तभी कम्पू यादव, नमन यादव और ऋतिक ठाकुर ने बोलना शुरू कर दिया कि सिंडिकेट का गाड़ी की लोडिंग इसी तरह होगी. इसके बाद कम्पू वापस गया और 15-20 लड़को को लेकर आया फिर हमला कर मुझे और युवराज को घायल कर दिया. तकनीकी गड़बड़ी के कारण कोयला अधिक लोड हो गया. मेरी गलती नहीं है यह सब मशीन की गलती मैंने जान-बूझकर किसी प्रकार की गलती नहीं की. -अर्जुन पंडित, कांटा बाबू, कबरीबाद.

कोलियरी को नुकसान, सेल भी प्रभावित

इधर मारपीट के क्रम में कुछ लोग सेल ऑफिस के अंदर दाखिल हो गए और यहां भी तोड़फोड़ की गई. गार्ड विकास रविदास के अनुसार उसे भी पीटा गया. वहीं यहां पर कार्यरत कर्मी पिंटू के अनुसार ऑफिस के अंदर घुसकर कम्प्यूटर में तोड़ फोड़ हुई. इधर बताया जाता है कि सेल ऑफिस तोड़फोड़ किए जाने से शनिवार को होनेवाला रोड सेल भी प्रभावित हुआ है. हालांकि पूरे मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में प्रबंधन जुटा हुआ है.

