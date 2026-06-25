ETV Bharat / state

तिजारा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में चली लाठियां और गोली, 3 लोग घायल

तिजारा थाना क्षेत्र के शाहाबाद गांव में रास्ते के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ.

जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट
जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट (ETV Bharat Khairthal)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 25, 2026 at 3:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खैरथल तिजारा: जिले के तिजारा थाना क्षेत्र के शाहाबाद गांव में रास्ते को लेकर हुए जमीनी विवाद ने उस समय तूल पकड़ लिया, जब दो पक्ष आमने-सामने आ गए. विवाद के दौरान एक पक्ष पर लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग करने का आरोप लगाया गया है. मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं.

रास्ते को लेकर हुआ विवाद: तिजारा थाना अधिकारी जय प्रकाश ने बताया कि थाना क्षेत्र के गांव शाहाबाद में दो पक्षों के जमीनी विवाद को लेकर आमने-सामने हो गए. लोगों के घायल होने की सूचना है. पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच कर रही है. उन्होंने बताया कि शाहाबाद गांव में रास्ते के मालिकाना हक को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते बढ़ गई.

इसे भी पढ़ें- डीग: जमीन विवाद में दो पक्षों में खूनी झड़प, फायरिंग में महिलाओं-नाबालिग समेत 10 घायल, 4 हिरासत में

पुलिस ने एक को हिरासत में लिया: आरोप है कि विवाद के दौरान एक व्यक्ति ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से दो राउंड फायर किए, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीणों में दहशत फैल गई. थाना अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही तिजारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति की लाइसेंसी बंदूक को जब्त कर लिया है. साथ ही एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मामला रास्ते के स्वामित्व और उपयोग को लेकर उत्पन्न विवाद का सामने आया है.

जांच में जुटी पुलिस: थाना अधिकारी जय प्रकाश ने बताया कि फिलहाल गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सतर्क है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है.

इसे भी पढ़ें- जमीन विवाद में हत्या: कहासुनी के बाद भतीजे ने बुजुर्ग चाचा को मारी गोली

TAGGED:

FIRING IN LAND DISPUTE
तिजारा में जमीन विवाद में मारपीट
DISPUTE REGARDING A PATHWAY
SHAHABAD VILLAGE FIRING
ASSAULT OVER A LAND DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.