मुजफ्फरनगर में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मार-पीट, आरोपी गिरफ्तार
मामले को संज्ञान में लेते हुए स्थानीय पुलिस ने आरोपी शुभ और कार्तिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 5:40 PM IST
मुजफ्फरनगर: जनपद का एक वीडियों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक व्यक्ति की जंगल में लाठी-डंडों से पिटाई करते नजर आ रहे हैं.
दरअसल यह मामला नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के मखियाली गांव का है, जहां दो युवकों ने 8 अक्टूबर को अपने ही रिश्तेदार मनीष के साथ जंगल में जमकर मारपीट की. आरोपियों ने मनीष पर लाठी-डंडे बरसाए और पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए स्थानीय पुलिस ने तत्काल गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी शुभ और कार्तिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
इस संबंध में सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि वायरल वीडियो इसी महीने की 8 तारीख की है. चौकी मखियाली गांव के रहने वाले दोनों पक्ष सगे रिश्तेदार हैं. जिनमें पूर्व से ही विवाद चल रहा था. 8 तारीख की शाम को खेत में किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद शुभ पुत्र संदीप तथा कार्तिक पुत्र कार्तिक ने मनीष पुत्र श्रीपाल की जमकर पीटाई की और वीडियों वायरल कर दिया.
वीडियो के वायरल होते ही तत्काल मंडी पुलिस ने संज्ञान लेकर मारपीट के गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर, दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलीस इस प्रकरण में अन्य पहलूओं की भी जांच कर रही है.
मामले के संबंध में बताया जा रहा है कि पूर्व से ही दोनों पक्षों के बीच आपसी विवाद चल रहा था. इसी रंजिश में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर जमकर मारपीट की. फिलहाल, पुलिस मामले की छानबीन कर आगे की कार्रवाई कर रही है.
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