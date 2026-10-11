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मुजफ्फरनगर में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मार-पीट, आरोपी गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मार-पीट ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: जनपद का एक वीडियों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक व्यक्ति की जंगल में लाठी-डंडों से पिटाई करते नजर आ रहे हैं.