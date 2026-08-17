ETV Bharat / state

हिमाचल की इस जेल में कैदियों के दो गुट के बीच झड़प, कई घायल

नाहन मॉडल सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदियों के दो गुटों में झड़प हो गई, जिसमें कई बंदी घायल हुए हैं.

PRISONERS CLASHED IN NAHAN JAIL
नाहन सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच झड़प (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : August 17, 2026 at 7:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नाहन: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन मॉडल सेंट्रल जेल में अंडरट्रायल कैदियों के दो ग्रुप्स के बीच झड़प में कई कैदी घायल हो गए, पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, नाहन पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और शनिवार रात हुई इस घटना की जांच शुरू कर दी है.

नाहन सेंट्रल जेल में अंडरट्रायल कैदियों के बीच झड़प

डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ़ प्रिज़न्स, सीता राम की शिकायत के अनुसार, शिकायत के अनुसार शनिवार शाम को जेल के ब्लॉक-A में दो गुटों के विचाराधीन बंदियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, बात मारपीट तक पहुंच गई. जिसके बाद ड्यूटी पर मौजूद वार्डन मौके पर पहुंचे और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की.

पुलिस ने बताया कि, शिकायत में कहा गया है कि झड़प में बड़ी संख्या में कैदी शामिल थे, इसलिए स्थिति को तुरंत कंट्रोल में नहीं किया जा सका. इस घटना में कई अंडरट्रायल घायल हो गए, हालांकि पुलिस ने अभी तक घायलों की कुल संख्या या झड़प के पीछे की सही वजह नहीं बताई है.

जांच में जुटी पुलिस

सिरमौर के SP एन एस नेगी ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि, "अतिरिक्त जेल अधिकारियों को मौके पर भेजा गया, जिन्होंने काफी कोशिशों के बाद स्थिति को कंट्रोल में किया. झड़प में कई अंडरट्रायल कैदी घायल हुए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है."

ये भी पढ़ें: चालक के उतरते ही युवक ने स्टार्ट कर दी पिकअप, खाई में गिरी गाड़ी, एक की मौत, एक घायल

ये भी पढ़ें: जेल में बंद बेटे से मिलने आया था पिता, हाथ में थमा दी सफेद रंग की पुड़िया

TAGGED:

CLASH AT NAHAN JAIL IN HIMACHAL
MODEL CENTRAL JAIL IN NAHAN
PRISONERS CLASHED IN NAHAN JAIL
NAHAN JAIL CLASH
UNDERTRIALS CLASH IN NAHAN JAIL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.