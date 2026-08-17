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हिमाचल की इस जेल में कैदियों के दो गुट के बीच झड़प, कई घायल

नाहन: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन मॉडल सेंट्रल जेल में अंडरट्रायल कैदियों के दो ग्रुप्स के बीच झड़प में कई कैदी घायल हो गए, पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, नाहन पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और शनिवार रात हुई इस घटना की जांच शुरू कर दी है.

नाहन सेंट्रल जेल में अंडरट्रायल कैदियों के बीच झड़प

डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ़ प्रिज़न्स, सीता राम की शिकायत के अनुसार, शिकायत के अनुसार शनिवार शाम को जेल के ब्लॉक-A में दो गुटों के विचाराधीन बंदियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, बात मारपीट तक पहुंच गई. जिसके बाद ड्यूटी पर मौजूद वार्डन मौके पर पहुंचे और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की.