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बरेली में इंटर कॉलेज के छात्रों के दो गुटों में मारपीट, जमकर चले लात-घूंसे, छह के खिलाफ मुकदमा

छात्रों के दो गुटों में हुई जमकर मारपीट. ( Photo Credit; Viral )

बरेली : रिठौरा कस्बे में दरबारी लाल शर्मा इंटर कॉलेज के छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है. किसी बात को लेकर शुरू हुई कहासुनी और गाली-गलौज के बाद दोनों गुट कॉलेज के बाहर सड़क किनारे आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच जमकर लात-घूंसे चले. मारपीट में छात्र असरान घायल हो गया. घायल छात्र की तहरीर पर पुलिस ने 6 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

शुक्रवार (16 अक्टूबर) को दरबारी लाल शर्मा इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, फिर गाली-गलौज शुरू हो गई. विवाद बढ़ने पर छात्र कॉलेज के बाहर सड़क किनारे पहुंच गए. यहां दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई. लात-घूंसे चलने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया.