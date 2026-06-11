जौनपुर के मछलीशहर तहसील परिसर में अधिवक्ताओं के दो गुटों में मारपीट, वीडियो वायरल
घटना से तहसील परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और मौके पर बड़ी संख्या में वकील, वादकारी तथा अन्य लोग जुट गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 11:43 AM IST
जौनपुर: जिले के मछलीशहर तहसील परिसर में अधिवक्ताओं के दो गुटों के बीच हुए विवाद ने अचानक उग्र रूप ले लिया. मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते लात-घूंसे चलने लगे. घटना से तहसील परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और मौके पर बड़ी संख्या में वकील, वादकारी तथा अन्य लोग जुट गए.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले बहस हुई, जो कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई. दोनों ओर से जमकर धक्का-मुक्की और हाथापाई हुई. घटना के दौरान तहसील परिसर में मौजूद लोगों ने बीच-बचाव का प्रयास किया, लेकिन स्थिति कुछ समय तक तनावपूर्ण बनी रही.
मामले की जानकारी मिलने पर अधिवक्ताओं ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत कराया. इस दौरान बीच-बचाव कर रहे एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष भी चोटिल हो गए.
स्थानीय लोगों का कहना है कि न्याय व्यवस्था से जुड़े लोगों के बीच इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे आम लोगों के बीच गलत संदेश जाता है. इस बीच घटना का वीडियो किसी रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया वायरल वायरल कर दिया गया.
वीडियो वायरल होने के बाद पूरे तहसील परिसर में दिनभर इसी घटना की चर्चा होती रही. उधर, पुलिस प्रशासन भी मामले पर नजर बनाए हुए है. पुलिस अधीक्षक (SP) कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर मामले की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी. अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित तहरीर नहीं दी गई है.
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