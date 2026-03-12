ETV Bharat / state

मेड़ता सिटी में बजरी माफिया के दो गुटों में खूनी संघर्ष, सड़क पर जमकर चले लात-घूंसे और पत्थर

यह घटना 9 मार्च की रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है. पूरी घटना के दो अलग-अलग वीडियो और सीसीटीवी फुटेज सामने आए.

बजरी माफिया के दो गुटों में खूनी संघर्ष
बजरी माफिया के दो गुटों में खूनी संघर्ष (Snapshot from CCTV Footage)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 12, 2026 at 3:31 PM IST

3 Min Read
नागौर : जिले के मेड़ता सिटी में जोधपुर रोड पर बजरी माफिया के दो गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का मामला सामने आया है. रविवार रात हुई इस घटना में दोनों पक्षों के लोग सरेआम सड़क पर एक-दूसरे पर लात-घूंसे, पत्थर और डंडों से हमला करते नजर आए. पूरी घटना के दो अलग-अलग वीडियो और सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं.

मेड़ता थानाधिकारी धर्मेश दायमा के अनुसार सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी लोग फरार हो चुके थे. बुधवार शाम को एक पक्ष के विवेक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है. इसमें मारपीट के साथ सोने की चेन तोड़ने का आरोप लगाया गया है. अनिल चौधरी, अरविंद कमेड़िया सहित तीन मुख्य आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है.

मृदुल कछावा, नागौर एसपी (ETV Bharat nagaur)

मामला आमजन की सूचना से संज्ञान में आया है. एक पक्ष की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस अपनी ओर से भी कार्रवाई कर रही है. किसी भी तरह के संगठित अपराध या गिरोहबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. : मृदुल कछावा, नागौर एसपी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना 9 मार्च की रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है. सामने आए सीसीटीवी फुटेज में पहले तीन युवक एक युवक को बेरहमी से पीटते नजर आते हैं. थोड़ी देर बाद पीड़ित युवक का एक साथी हाथ में डंडा लेकर मौके पर पहुंचता है और दूसरे गुट पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक मारपीट होती रहती है.

दूसरे वीडियो में भी दो-तीन युवक एक लड़के को घेरकर लात-घूंसे से पीटते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान एक युवक उसके सिर पर पत्थर मारता हुआ नजर आता है. रात का समय होने के कारण वीडियो में बदमाशों के चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों गुटों के बीच करीब आधे घंटे तक सड़क पर मारपीट चलती रही. मारपीट के दौरान कुछ बदमाश अपनी गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करते हैं. इसी दौरान तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर पहले एक बिजली के पोल से टकराई और फिर पास की दीवार से जा भिड़ी. मौके पर खड़ी अन्य गाड़ियों के शीशे भी टूटे हुए पाए गए.

संपादक की पसंद

