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अलवर में ईद की खरीदारी के दौरान दो पक्षों में हुई झड़प, बीच-बचाव करने गई पुलिस पर भी हमला

गोविंदगढ़ थाना ( फोटो ईटीवी भारत अलवर )

अलवर: जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बे में ईद की खरीदारी के दौरान बुधवार को बाजार में अचानक अफरा तफरी का माहौल हो गया. बाजार में किसी बात को लेकर दो पक्ष आमने-सामने हो गए और देखते ही देखते दोनों ओर से जमकर लाठी-डंडे चलने लगे. इस हिंसक झड़प में बीच-बचाव करने पहुंची पुलिस टीम पर भी उपद्रवियों ने हमला कर दिया. घटना की सूचना पर गोविंदगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों पक्षों में बीच बचाव करने पहुंचे पुलिस के जवान के साथ भी लोगों ने मारपीट कर दी. घटना के संबंध में पुलिस ने एक व्यक्ति को डिटेन किया. फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है. एडिशनल एसपी ग्रामीण डॉ. प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि बुधवार को गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में दो पक्ष किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए. इस सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बीच बचाव किया. उन्होंने बताया कि मारपीट के दौरान कुछ लोगों को हल्की चोट आई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया हैं. वहीं इस मामले में एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है. थाने के सहायक उप निरीक्षक कुंवर सिंह ने बताया कि मौके पर दो पक्षों का बीच बचाव करने पहुंचे बलजीत के साथ धक्का मुक्की हुई थी. उन्होंने बताया कि कुछ देर में ही मामले को शांत करा लिया गया. इसे भी पढ़ें: कोटा में शराब के नशे में कांस्टेबल ने मचाया हुड़दंग, दुकानदार और राहगीरों से की मारपीट, एसपी ने किया निलंबित