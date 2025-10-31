ETV Bharat / state

फरीदाबाद में दो पक्षों में भिड़ंत, गाड़ियों में की तोड़फोड़, पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया

फरीदाबाद के बडखल गांव में दो पक्षों में भिड़ंत के बाद हुए पत्थरबाजी से हड़कंप मचा गया. 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है.

CLASH IN FARIDABAD
फरीदाबाद में दो पक्षों में भिड़ंत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 31, 2025 at 7:35 PM IST

फरीदाबादः जिले के बड़खल गांव में शुक्रवार दोपहर एक ही गांव के दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई. मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से एक-दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. झगड़े की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को किसी तरह नियंत्रित किया. मामले अब तक 10 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है.

2 ट्रैक्टर ड्राइवरों के बीच शुरू हुआ विवादः जानकारी के मुताबिक दोनों पक्ष इमरान और मोबिन बड़खल गांव के रहने वाले हैं. दोनों ही ट्रैक्टर ड्राइवर हैं. शुक्रवार को दोनों अपने-अपने ट्रैक्टर लेकर गांव के बाहर स्थित एक धर्म कांटे पर माल (अनाज) तौलवाने पहुंचे थे. इसी दौरान पहले कांटा करवाने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जो धीरे-धीरे हाथापाई में बदल गई. झगड़ा इतना बढ़ गया कि इमरान पक्ष के लोगों ने मोबिन की स्कॉर्पियो कार पर लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला कर गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया.

भिड़ंत के बाद 10 लोग पुलिस हिरासत में (Etv Bharat)

कई लोग हुए हैं चोटिलः इसके बाद इमरान पक्ष के लोग मौके से फरार होकर गांव की ओर भाग गए. मोबिन ने भी अपने पक्ष के लोगों को बुला लिया और गांव में दोनों गुट आमने-सामने आ गएय. देखते ही देखते गांव की गलियों में दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी होने लगी. देखते-देखते 2 लोगों का विवाद 2 पक्षों के विवाद में तब्दील हो गया. इस इस दौरान कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आईं है.

जानकारी मिलते ही कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंचीः घटना की सूचना मिलते ही डबुआ थाना, एसजीएम नगर थाना, सूरजकुंड थाना और अनखीर चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर कर स्थिति को काबू में किया. मौके पर पुलिस ने दोनों पक्षों के करीब 8 से 10 लोगों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया और पूछताछ शुरू कर दी.

गांव में पुलिस ने बढ़ाई गश्तः सूरजकुंड थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह ने बताया कि "दोनों पक्षों के बीच धर्म कांटे पर ट्रैक्टर का तौलने को लेकर विवाद हुआ था, जो बाद में पत्थरबाजी में बदल गया. फिलहाल स्थिति पूरी तरह शांत है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है. मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की दोबारा हिंसा न हो सके." पुलिस ने गांव में गश्त बढ़ा दी है और लोगों को समझाया गया है कि अगर दोबारा इस तरह का विवाद हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पूरे इलाके में माहौल शांत बताया जा रहा है.

