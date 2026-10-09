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दून अस्पताल इमरजेंसी में चापड़ लेकर घुसा युवक, दो पक्षों में मारपीट, सवालों में सुरक्षा व्यवस्था

देहरादून मेडिकल कॉलेज ( ETV Bharat )

दरअसल, यह घटना आज सुबह 5 बजे के आसपास की है, जब एक युवक दून अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे एक अन्य व्यक्ति को मारने की नीयत से चापड़ लेकर घुस गया. इस दौरान वहां मौजूद मेडिकल स्टाफ मरीजों और तीमारदारों में अफरातफरी का माहौल बन गया. वायरल वीडियो में इमरजेंसी में घुसा शख्स गाली गलौज करता हुआ अभी नजर आ रहा है. हालांकि राहत की बात रही की दून अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों की इमरजेंसी में मौजूदगी के चलते किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा.