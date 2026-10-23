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मोकामा में मतदान के दौरान अनंत सिंह और नीरज कुमार के समर्थकों में झड़प, 3 को पुलिस ने पकड़ा

हिरासत में लेकर थाने ले जाती पुलिस ( ETV Bharat )

मददान केंद्र के बगल में ही हुआ था बवाल