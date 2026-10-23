मोकामा में मतदान के दौरान अनंत सिंह और नीरज कुमार के समर्थकों में झड़प, 3 को पुलिस ने पकड़ा
बिहार MLC चुनाव में नीरज और अनंत सिंह समर्थित प्रत्याशी के समर्थकों के बीच बवाल बढ़ने पर पुलिस ने एक्शन लिया. रिपोर्ट- महमूद आलम
Published : October 23, 2026 at 11:51 AM IST
पटना : बिहार में MLC चुनाव के मतदान के बीच सियासी पारा चढ़ गया है. पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार और मोकामा विधायक अनंत सिंह द्वारा समर्थित प्रत्याशी अनुज के समर्थकों के बीच झड़प हो गई. अनंत सिंह के गढ़ मोकामा में हुए बवाल ने चुनावी माहौल को गरमा दिया.
मददान केंद्र के बगल में ही हुआ था बवाल
मतदान शुरू होने के थोड़ी देर बाद पुलिस ने चौकसी बरसते हुए दोनों प्रत्याशियों के कार्यालय का निरीक्षण किया था और भीड़भाड़ नहीं लगाने और कोई भी गलत तरीका से मतदान न करने का निर्देश भी दिया था, लेकिन पुलिस के जाते ही समर्थक आपस में ही भिड़ गए. मतदान केंद्र के बगल में ही दोनों प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़त हुई. इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कार्यकर्ताओं को खदेड़ा और तीन लोगों को हिरासत में लेकर मोकामा थाने ले गई.
नीरज कुमार और अनंत सिंह के बीच सियासी टकराव
पटना स्नातक सीट पर NDA के जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार चुनाव मैदान में हैं. उनके सामने महागठबंधन के राजद प्रत्याशी दिलीप कुमार और जन सुराज के डॉ. अनुज कुमार सिंह चुनौती पेश कर रहे हैं. इस बीच मोकामा विधायक अनंत सिंह ने नीरज कुमार के बजाय अपने करीबी डॉ. अनुज कुमार सिंह के समर्थन में प्रचार किया. इसी राजनीतिक विरोध के कारण दोनों पक्षों के बीच तनाव है.
तीन आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया
चुनावी लड़ाई केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रही. मोकामा में दोनों पक्षों के बीच झड़प और बवाल की खबरों ने मुकाबले को और हाई-प्रोफाइल बना दिया. चुनाव के दौरान सामने आए इस घटनाक्रम ने इलाके के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों समर्थकों को हटाया और कार्रवाई कर तीन को हिरासत में लिया है. जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है.
बाढ़ में पुलिस ने हटाए मतदान केंद्र के पास के कार्यालय
झड़प के बाद पटना पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है. पुलिस ने चुनावी व्यवस्था में कोई चूक न हो इसके लिए जेडीयू और जन समाज पार्टी के कार्यालय को मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे से बाहर कर दिया. प्रशासन की इस कार्रवाई को चुनावी नियमों के पालन और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है. चुनाव को लेकर क्षेत्र में प्रशासन की सक्रियता बढ़ गई है.
हाल ही में डिस्चार्ज होकर लौटे हैं नीरज कुमार
चुनावी हलचल के बीच नीरज कुमार की बीमारी और अस्पताल से डिस्चार्ज होने की खबर भी चर्चा में रही. उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बीच चुनावी मुकाबले और अनंत सिंह के विरोध ने राजनीतिक घटनाक्रम को और सुर्खियों में ला दिया. हालांकि, बीमारी और अस्पताल से छुट्टी की तारीख से जुड़ी जानकारी आधिकारिक पुष्टि के बाद ही प्रकाशित की जानी चाहिए.
अनंत सिंह के समर्थन से रोचक हुआ मुकाबला
अनंत सिंह ने जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार के बजाय जन सुराज के उम्मीदवार डॉ. अनुज कुमार सिंह के समर्थन में मतदाताओं से अपील की. इस घटनाक्रम ने पटना स्नातक सीट के मुकाबले को बिहार की चर्चित चुनावी लड़ाइयों में शामिल कर दिया. नीरज कुमार और अनंत सिंह के बीच राजनीतिक मतभेदों के कारण चुनावी बयानबाजी पर भी सबकी नजर रही.
नालंदा में मतदान केंद्रों पर जुटे मतदाता
उधर, नालंदा जिले में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ. जिले में शिक्षक कोटे के 20 बूथों पर 2,778 मतदाता और स्नातक कोटे के 37 बूथों पर 31,830 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. मतदान शाम 4 बजे तक निर्धारित है. मतगणना 27 अक्टूबर को पटना में होनी है.
बच्चों के बेहतर भविष्य और शिक्षा सुधार की उम्मीद
नालंदा में पहली बार मतदान करने पहुंचे सुमन सिन्हा और रंजीत सिन्हा ने कहा कि वोट देकर उन्हें अच्छा लगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके मतदान से बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने और शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में मदद मिलेगी.
27 अक्टूबर को आएगा फैसला
पटना स्नातक सीट पर नीरज कुमार, दिलीप कुमार और डॉ. अनुज कुमार सिंह के बीच मुकाबले का परिणाम 27 अक्टूबर को मतगणना के बाद सामने आएगा. फिलहाल, मतदान के बीच मोकामा में झड़प की खबर और अनंत सिंह की राजनीतिक सक्रियता ने चुनाव को सुर्खियों में ला दिया है.
ये भी पढ़ें-