दो निजी स्कूल के छात्रों की दुश्मनी, लड़कों ने एक स्टूडेंट पर किया जानलेवा हमला!
धनबाद में एक स्कूल के छात्रों ने दूसरे स्कूल के एक छात्र को मार-पीटकर घायल कर दिया.
Published : July 14, 2026 at 11:09 PM IST
धनबादः जिला के कतरास स्थित निजी स्कूल के बाहर मारपीट और हमला जैसी स्थिति देखी गयी. जहां कुछ लड़कों ने एक छात्र पर हमला करने की बात सामने आई. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.
मंगलवार को दिनदहाड़े एक इंटर के छात्र (निवासी रामकनाली ओपी क्षेत्र) पर तीन अज्ञात युवकों ने कथित रूप से जानलेवा हमला कर दिया. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घायल छात्र को तत्काल स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है.
इसकी सूचना मिलने पर तोपचांची और कतरास थाना की पुलिस अस्पताल पहुंच घायल छात्र से मामले की जानकारी ली. एक छात्र तोपचांची थाना क्षेत्र के निजी स्कूल में पढ़ता है, जबकि दूसरा छात्र समूह कतरास थाना क्षेत्र के स्कूल में पढ़ाई करता है. दोनों छात्र गुट की मारपीट कतरास थाना क्षेत्र में हुई है.
मारपीट में घायल छात्र ने कहा कि तीन युवक बुलेट मोटरसाइकिल से आए थे. इनमें से एक स्थानीय निजी स्कूल की ड्रेस पहने हुए था. छात्र का दावा है कि हमलावर निजी स्कूल के केमिस्ट्री शिक्षक का नाम लेते हुए उसे जबरन झाड़ियों की ओर ले जाने लगे. विरोध करने पर तीनों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने उसके सिर पर डंडे से वार किया और उसके बैग में केरोसिन तेल डाल दिया, जिससे बैग में रखी किताबें जल गईं.
इस घटना की गंभीरता को देखते हुए कतरास थाना और तोपचांची थाना की पुलिस अस्पताल पहुंची तथा मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है और हमलावरों की पहचान व घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है.
घायल छात्र ने कहा कि गर्मी छुट्टी खत्म होने के बाद से बेटा स्कूल नहीं जा रहा था, आज गया तो उसपर हमला कर दिया गया. बेटे के मोबाइल में धमकी भरे मैसेज अन्य लड़के द्वारा भेजा जा रहा था. केमेस्ट्री के ट्यूशन टीचर के पढ़ाने को लेकर शिकायत बेटे ने किया था. स्कूल प्रबंधन से कोई शिकायत नहीं है. बेटे पर हमला स्कूल से बाहर किया गया है. घटना क्यों और किन कारणों से हुई, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है.
वहीं इस पूरे मामले को लेकर कतरास थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने कहा कि दो अलग अलग निजी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों में मारपीट की घटना हुई है. मारपीट में घायल छात्र से पूछताछ की गयी है. कतरास थाना में मामला दर्ज किया जाएगा. फिलहाल घायल छात्र की स्थिति सामान्य है.
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