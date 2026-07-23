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DSPMU में फिर बवाल! छात्र सगंठन और शिक्षक-कर्मचारियों के बीच धक्का-मुक्की, पुलिस ने संभाला मोर्चा

छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी ने उनके साथ हाथापाई की है. उन्होंने संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई और इस्तीफे की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा तथा सड़क से लेकर विश्वविद्यालय तक व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

शिक्षकों और कर्मचारियों के धरने की सूचना मिलते ही विभिन्न छात्र संगठनों के सदस्य भी वहां पहुंच गए. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, देखते ही देखते धक्का-मुक्की में बदल गई. मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराने की कोशिश की लेकिन तनाव लगातार बढ़ता गया.

विरोध प्रदर्शन पर प्रॉक्टर डॉ. अजय चौधरी और छात्रों के बयान (Etv Bharat)

इसी क्रम में मंगलवार को विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी जताते हुए पेन डाउन स्ट्राइक कर दी. शिक्षक और कर्मचारी, कुलपति कार्यालय के मुख्य गेट के सामने धरने पर बैठ गए. उनका आरोप है कि लगातार बाहरी छात्र विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचकर हंगामा करते हैं, जिससे विश्वविद्यालय का शैक्षणिक माहौल प्रभावित हो रहा है. उनका कहना है कि आए दिन होने वाले प्रदर्शनों के कारण कक्षाएं बाधित हो रही हैं और प्रशासनिक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं.

कुलपति ऑफिस के गेट के सामने धरने पर बैठ गए शिक्षक और कर्मचारी

रांची: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन गुरुवार को एक बार फिर विवाद में बदल गया. सीट घटाने, क्लस्टर सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम समेत अन्य शैक्षणिक समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र संगठनों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के बीच जमकर नोकझोंक और धक्का-मुक्की हुई. कुछ देर के लिए विश्वविद्यालय परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बन गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को पुलिस बल बुलाना पड़ा.

वहीं शिक्षकों और कर्मचारियों का कहना है कि वे केवल विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने की मांग कर रहे हैं. उनका आरोप है कि बार-बार होने वाले प्रदर्शनों से पढ़ाई और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है तथा बाहरी तत्व विश्वविद्यालय का माहौल खराब कर रहे हैं.

मनमाने ढंग से निर्णय ले रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन!

मामले पर विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर डॉ. अजय चौधरी ने कहा कि कुछ छात्र लगातार अनुशासनहीनता कर रहे हैं और विश्वविद्यालय की व्यवस्था को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं जबकि दूसरी ओर छात्र संगठनों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन मनमाने ढंग से निर्णय ले रहा है और छात्रों की समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है.

सिटी एसपी ने संभाला मोर्चा

घटनाक्रम के दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को पुलिस बल बुलाना पड़ा. मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के सिटी एसपी खुद डीएसपीएमयू परिसर पहुंचे और छात्रों के साथ बातचीत कर माहौल शांत कराने की कोशिश की. उन्होंने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की और विवाद का समाधान संवाद के माध्यम से निकालने का सुझाव दिया. डीएसपी की पहल पर विश्वविद्यालय प्रबंधन और छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता शुरू हुई.

छात्र संगठनों और विश्वविद्यालय प्रबंधन के बीच बातचीत जारी

फिलहाल विश्वविद्यालय परिसर में तनाव का माहौल है. पुलिस बल एहतियातन तैनात है और विश्वविद्यालय प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है. वहीं छात्र संगठनों और विश्वविद्यालय प्रबंधन के बीच बातचीत जारी है. अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि वार्ता से कोई ठोस समाधान निकलता है या आने वाले दिनों में आंदोलन और उग्र रूप लेता है.

कई दिनों से जारी है छात्रों का प्रदर्शन

दरअसल, पिछले कई दिनों से विभिन्न छात्र संगठन विश्वविद्यालय में सीट घटाने, क्लस्टर सिस्टम को समाप्त करने, स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था करने तथा अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं. इससे पहले भी दो दिन पूर्व छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया था, उस दौरान कुलपति कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर स्थिति नियंत्रित करनी पड़ी थी.

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