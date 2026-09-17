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रायबरेली में सपा छात्र सभा और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में झड़प; अभद्रता का आरोप, पुलिस से नोकझोंक

सीओ सदर आशीष निगम ने बताया कि दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत कराया गया है.

रायबरेली में सपा छात्र सभा और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में झड़प
रायबरेली में सपा छात्र सभा और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में झड़प (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 10:02 PM IST

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रायबरेली : जिले में सदस्यता अभियान को लेकर समाजवादी छात्र सभा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए. इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया. इस दौरान सपा कार्यकर्ता की पुलिस से नोकझोंक भी हो गई. इस हंगामे के बीच एबीवीपी कार्यकर्ता कॉलेज गेट और सड़क पर धरने पर बैठ गए.

इस दौरान सूचना पर एडिशनल एसपी, सीओ, सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम सदर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

इस मामले में सीओ सदर आशीष निगम ने बताया कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत एक कॉलेज में समाजवादी छात्रसभा एवं एबीवीपी के सदस्यों के मध्य कार्यक्रम को लेकर वाद-विवाद एवं कहासुनी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. सूचना प्राप्त होने पर क्षेत्राधिकारी नगर एवं थाना कोतवाली नगर पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत कराया गया.

इसी दौरान दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाते रहे तथा कुछ व्यक्तियों द्वारा विवाद को बढ़ाने का प्रयास किया गया. जिसे पुलिस ने मौके पर हस्तक्षेप कर नियंत्रित किया. दोनों पक्षों द्वारा अपनी-अपनी मांगों एवं आपत्तियों के संबंध में कॉलेज प्रशासन एवं अधिकारियों के समक्ष ज्ञापन शिकायत प्रस्तुत की गयी. उन्होंने कहा कि वर्तमान में मौके पर स्थिति सामान्य है. शांति एवं कानून-व्यवस्था कायम है तथा पुलिस द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है.

एबीवीपी के पदाधिकारी आयुष सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सदस्यता अभियान चलाया था. उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान अभद्रता की गई. उन्होंने कहा कि हम लोग कार्रवाई करने की मांग करते हैं. आज हम इसी मामले को लेकर धरने पर बैठे थे.



समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि हमारे छात्र सभा के कार्यक्रम में विवाद पैदा किया गया. उन्होंने कार्यक्रम बाधित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया. उन्होंने मांग की है कि इस मामले में कार्रवाई की जाए.


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