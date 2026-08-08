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संभल कोर्ट परिसर में पुलिसकर्मियों के बीच मारपीट, कैदी को बैरक में रखने को लेकर विवाद

संभल: जिला न्यायालय परिसर में शनिवार को दो पुलिसकर्मियों के बीच जमकर मारपीट हुई. पहले दोनों में कहासुनी हुई फिर देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया. करीब 25 मिनट तक चले इस विवाद में दोनों सिपाहियों के वर्दी तक फट गए. पुलिसकर्मियों के बीच मारपीट का वीडियो अब सोशल मेडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.



चंदौसी थाना प्रभारी विवेक ज्वाला सिंह के अनुसार, मामला संभल जिला न्यायालय परिसर का है. शुक्रवार को जीआरपी थाने में तैनात सिपाही धर्मेंद्र और तारीक एक मोबाइल चोर को न्यायालय में पेश करने के लिए पहुंचे थे. आरोपी की न्यायालय में पेशी पूरी होने के बाद दोनों सिपाही उसे न्यायालय परिसर स्थित बंदीगृह में दाखिल कराने पहुंचे, इसी दौरान बंदीगृह में तैनात सिपाही विनीत कुमार ने आरोपी को बैरक में रखने से मना कर दिया. इसी बात को लेकर जीआरपी और बंदीगृह में तैनात पुलिसकर्मियों के बीच विवाद हो गया.



बंदीगृह के सिपाही विनीत कुमार का कहना था कि मोबाइल चोरी के आरोपी के पैर में गंभीर चोट हैं. ऐसे में उसे तत्काल बैरक में रखने के बजाय संबंधित प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार किया जाए, इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई. कुछ देर तक दोनों पक्ष एक-दूसरे से बहस करते रहे, लेकिन देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मामला हाथापाई तक पहुंच गई.



दोनों पक्षों के बीच करीब 25 मिनट तक विवाद और मारपीट होती रही. बंदीगृह में मौजूद अन्य आरोपी भी पुलिसकर्मियों के बीच हो रहे विवाद को देखते रहे, घटना के दौरान न्यायालय परिसर में मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन से पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया.



इस पूरे मामले में चंदौसी थाना प्रभारी विवेक ज्वाला सिंह ने बताया की सिपाहियों के बीच हुए विवाद और मारपीट का मामला संज्ञान में आया है. पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी. विवाद की शुरुआत किस बात से हुई, मारपीट में किसकी भूमिका रही और किस पुलिसकर्मी ने अनुशासनहीनता की है, इन सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है.