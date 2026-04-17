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मेरठ: शास्त्री नगर में पुलिस और कांग्रेसी नेताओं के बीच नोंकझोक, महिला नेता हिरासत में

कांग्रेसी महिला नेता के धरना स्थल पहुंचते ही, नौचंदी पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

शास्त्री नगर में पुलिस और कांग्रेसी नेताओं के बीच नोकझोक
शास्त्री नगर में पुलिस और कांग्रेसी नेताओं के बीच नोकझोक (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 2:49 PM IST

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मेरठ: शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट में आवास विकास परिषद के खिलाफ चल रहे धरना आज रणक्षेत्र में तब्दील हो गया, विवाद तब बढ़ा जब कांग्रेस की महिला नेता रीना शर्मा कार्यकर्ताओं के साथ धरने में शामिल होने पहुंचीं, तभी मौके पर मौजूद नौचंदी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जिसके बाद पुलिस और कांग्नेसी नेताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई.

रीना शर्मा को हिरासत (VIDEO Credit: ETV Bharat)

रीना शर्मा को हिरासत: इस संबंध में नौचंदी थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि रीना शर्मा महिलाओं को उकसाने का काम कर रही थीं, इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया, ताकी धरना स्थल पर शांति व्यवस्था बना रहे, रीना शर्मा को हिरासत में लिए जाने की खबर मिलते ही पूर्व जिलाध्यक्ष अवनीश काजला और महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचे, ​थाने से लेकर शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट तक पुलिस और कांग्रेसी नेताओं के बीच नोंकझोंक हुती रही. कांग्रेसी नेता धरना स्थल पर अधिकारियों से मिलने की कोशिश की लेकिन, तब तक अधिकारी वहां से जा चुके थे.

तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे: महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा ने कहा, पुलिस का रवैया बेहद शर्मनाक है, रीना शर्मा केवल महिलाओं का साथ देने आई थीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें प्रताड़ित किया है, यह तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे.

अजय राय कल आंदोलन में शामिल हुंगे: ​हंगामे के बाद कांग्रेस नेताओं ने पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दी है, नेताओं ने साफ कर दिया है कि कल इस मामले को लेकर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मेरठ आएंगे और आंदोलन में शामिल हुंगे, जाते-जाते नेताओं ने तंज कसते हुए कहा, "कल प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, दम है तो रोक लेना"

​नौचंदी पुलिस ने कांग्रेस के तरफ से लगाए गए, प्रताड़ना के आरोपों को सिरे से खारिज किया है. SO अनूप सिंह के अनुसार, पुलिस ने केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रीना शर्मा को धरने से हटने को कहा था, उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया गया, फिलहाल, क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है और कांग्रेस कार्यकर्ता कल होने वाले बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी में जुटे हैं, शास्त्री नगर का यह विवाद अब स्थानीय मुद्दे से बढ़कर राजनीतिक अखाड़ा बनता जा रहा है.

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