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मेरठ: शास्त्री नगर में पुलिस और कांग्रेसी नेताओं के बीच नोंकझोक, महिला नेता हिरासत में

मेरठ: शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट में आवास विकास परिषद के खिलाफ चल रहे धरना आज रणक्षेत्र में तब्दील हो गया, विवाद तब बढ़ा जब कांग्रेस की महिला नेता रीना शर्मा कार्यकर्ताओं के साथ धरने में शामिल होने पहुंचीं, तभी मौके पर मौजूद नौचंदी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जिसके बाद पुलिस और कांग्नेसी नेताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई.

रीना शर्मा को हिरासत (VIDEO Credit: ETV Bharat)

रीना शर्मा को हिरासत: इस संबंध में नौचंदी थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि रीना शर्मा महिलाओं को उकसाने का काम कर रही थीं, इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया, ताकी धरना स्थल पर शांति व्यवस्था बना रहे, रीना शर्मा को हिरासत में लिए जाने की खबर मिलते ही पूर्व जिलाध्यक्ष अवनीश काजला और महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचे, ​थाने से लेकर शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट तक पुलिस और कांग्रेसी नेताओं के बीच नोंकझोंक हुती रही. कांग्रेसी नेता धरना स्थल पर अधिकारियों से मिलने की कोशिश की लेकिन, तब तक अधिकारी वहां से जा चुके थे.

