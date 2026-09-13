अलवर में कांग्रेस की बाड़ाबंदी में घुसी पुलिस, पार्षद प्रत्याशी व पुलिस के बीच खींचतान, टीकाराम जूली का सरकार पर बड़ा हमला
अलवर के रिसॉर्ट में ठहरे कांग्रेस प्रत्याशियों को लेने पहुंची पुलिस से तीखी झड़प. टीकाराम जूली ने सरकार पर पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगाया.
Published : September 13, 2026 at 7:16 AM IST
जयपुर/ अलवर : निकाय चुनाव की मतगणना से ठीक पहले सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है. नगर पालिका और निकायों में अपना बोर्ड बनाने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है. नतीजों से पहले अपने पार्षदों और निर्दलीय प्रत्याशियों को बचाने के लिए शुरू हुआ बाड़ाबंदी का दौर अब सीधे टकराव में बदल चुका है. शनिवार देर रात अलवर के पास अकबरपुर स्थित एक निजी रिसॉर्ट में उस वक्त भारी बवाल मच गया, जब पुलिस की एक टीम बाड़ाबंदी में मौजूद एक प्रत्याशी को लेने पहुंच गई. अब इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा और भजनलाल सरकार पर हमला बोला है. जूली ने आरोप लगाया कि निकाय चुनाव में पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है.
जूली ने शनिवार रात सोशल मीडिया एक पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि राजस्थान में चुनावों को लेकर ऐसी परंपरा कभी नहीं रही और सरकार को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पुलिस-प्रशासन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए. जूली ने मुख्यमंत्री को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार पुलिस और प्रशासन के माध्यम से निकाय चुनावों में तानाशाही करने की कोशिश की जा रही है, वह ठीक नहीं है, उन्होंने दावा किया कि पूरे प्रदेश से इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं.
नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार की पुलिस और प्रशासन के द्वारा आप इन नगर निकाय चुनावों के अंदर तानाशाही करना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है।— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) September 12, 2026
राजस्थान के अंदर कभी भी ऐसी परंपरा नहीं रही। अभी मैं आपको अलवर की एक घटना बताता हूँ, जहां अलवर में आपकी पुलिस एक महिला कैंडिडेट को… pic.twitter.com/KJ65uITKn3
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अलवर में प्रत्याशी को उठाने पहुंची पुलिस : नेता प्रतिपक्ष ने अलवर की एक घटना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस एक महिला प्रत्याशी को वहां से उठाने के लिए पहुंची थी. जूली के मुताबिक, संबंधित महिला प्रत्याशी वहीं रहना चाहती थी और इस दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई. जूली ने करौली का उदाहरण देते हुए भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए. जूली ने आरोप लगाया कि वहां प्रत्याशियों के घर पुलिस जाकर यह पूछताछ कर रही है कि वे अपनी मर्जी से गए हैं या उन्हें कोई जबरदस्ती लेकर गया है. जूली ने सवाल उठाया कि आखिर चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के घर इस तरह पुलिस भेजने की जरूरत क्यों पड़ रही है.
तीन थानों की पुलिस कैंप में पहुंच गई : टीकाराम जूली ने दावा किया कि उनके यहां लगाए गए एक चुनावी कैंप में भी पुलिस पहुंची. उन्होंने कहा कि वन मंत्री की ओर से वन विभाग की पुलिस टीम भेजी गई और देखते ही देखते तीन थानों की पुलिस वहां पहुंच गई. जूली ने कहा कि यह सिर्फ एक-दो जगह की बात नहीं है, बल्कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि आखिर सरकार इस प्रकार का माहौल क्यों पैदा करना चाहती है.
जूली ने निकाय चुनाव में देरी को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव कराने के पक्ष में नहीं थी और कांग्रेस को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा. अदालत की फटकार के बाद ही चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ी. जूली ने आरोप लगाया कि अब चुनाव होने के बाद सरकार उन्हें चोरी करने की कोशिश कर रही है. ईवीएम में वीवीपैट नहीं होने, मतदाताओं को पर्चियां नहीं बांटे जाने तथा बुजुर्गों और दिव्यांगों के घर जाकर मतदान कराने की व्यवस्था नहीं किए जाने को लेकर भी सवाल उठाए.
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उन्होंने दावा किया कि कई जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया गया, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस सहयोग करती नजर आई. जूली ने कहा कि पुलिस किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, बल्कि कानून और संविधान के लिए काम करती है.
कितने पार्षद चाहिए, हमें ही बता दीजिए : टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर हमला करते हुए कहा कि यदि सरकार को पहले से ही तय संख्या में पार्षद चाहिए तो मुख्यमंत्री उन्हें बता दें. उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी, आपको कितने पार्षद चाहिए, आप हमें ही बता दीजिए, हम दे देंगे आपको. ऐसा क्यों कर रहे हो? अन्याय क्यों कर रहे हो?”जूली ने कहा कि जनता ने जिसे वोट देना होगा, वह दे चुकी है या देगी. चुनाव में जनता के फैसले को स्वीकार किया जाना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि राजस्थान में तानाशाही कभी किसी की नहीं चली और आगे भी नहीं चलेगी.
रामगढ़ नगर पालिका के कांग्रेस और कुछ निर्दलीय प्रत्याशी अकबरपुर के इस रिसॉर्ट में ठहरे हुए थे. देर रात पुलिस वहां पहुंची और दावा किया कि एक प्रत्याशी के अपहरण की एफआईआर दर्ज हुई है, इसलिए उसे साथ ले जाना जरूरी है. पुलिस की इस कार्रवाई पर रिसॉर्ट में मौजूद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भड़क गए. मौके पर तीखी बहस और धक्का-मुक्की शुरू हो गई. कार्यकर्ताओं और स्वयं प्रत्याशी का कहना था कि वह अपनी मर्जी से यहां आया है और कोई अपहरण नहीं हुआ. कार्यकर्ताओं के कड़े विरोध के आगे पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
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घटना के बाद राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला. जूली ने आरोप लगाया कि निकाय चुनावों में अपनी जमीन खिसकती देख भाजपा पुलिस-प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है. उन्होंने कहा कि अलवर में पुलिस एक प्रत्याशी को जबरन उठाना चाहती थी, जबकि वह जाना नहीं चाहता था.
पुलिस-प्रशासन को दी दो टूक नसीहत : नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से भी सीधे अपील की और कहा कि अधिकारी संविधान के दायरे में रहकर काम करें और निष्पक्ष चुनाव करवाना उनकी जिम्मेदारी है. यदि कांग्रेस का कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और यदि भाजपा का कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उन्हें किसी की “चमचागिरी, चापलूसी या एजेंट” बनने की जरूरत नहीं है.उन्होंने कहा कि अधिकारी ईमानदारी से काम करें, क्योंकि ईमानदारी ही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है, यदि कोई अधिकारी अपना ईमान बेच देता है तो व्यवस्था कैसे चलेगी.
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