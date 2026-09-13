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अलवर में कांग्रेस की बाड़ाबंदी में घुसी पुलिस, पार्षद प्रत्याशी व पुलिस के बीच खींचतान, टीकाराम जूली का सरकार पर बड़ा हमला

जयपुर/ अलवर : निकाय चुनाव की मतगणना से ठीक पहले सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है. नगर पालिका और निकायों में अपना बोर्ड बनाने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है. नतीजों से पहले अपने पार्षदों और निर्दलीय प्रत्याशियों को बचाने के लिए शुरू हुआ बाड़ाबंदी का दौर अब सीधे टकराव में बदल चुका है. शनिवार देर रात अलवर के पास अकबरपुर स्थित एक निजी रिसॉर्ट में उस वक्त भारी बवाल मच गया, जब पुलिस की एक टीम बाड़ाबंदी में मौजूद एक प्रत्याशी को लेने पहुंच गई. अब इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा और भजनलाल सरकार पर हमला बोला है. जूली ने आरोप लगाया कि निकाय चुनाव में पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है.

जूली ने शनिवार रात सोशल मीडिया एक पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि राजस्थान में चुनावों को लेकर ऐसी परंपरा कभी नहीं रही और सरकार को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पुलिस-प्रशासन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए. जूली ने मुख्यमंत्री को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार पुलिस और प्रशासन के माध्यम से निकाय चुनावों में तानाशाही करने की कोशिश की जा रही है, वह ठीक नहीं है, उन्होंने दावा किया कि पूरे प्रदेश से इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं.

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अलवर में प्रत्याशी को उठाने पहुंची पुलिस : नेता प्रतिपक्ष ने अलवर की एक घटना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस एक महिला प्रत्याशी को वहां से उठाने के लिए पहुंची थी. जूली के मुताबिक, संबंधित महिला प्रत्याशी वहीं रहना चाहती थी और इस दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई. जूली ने करौली का उदाहरण देते हुए भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए. जूली ने आरोप लगाया कि वहां प्रत्याशियों के घर पुलिस जाकर यह पूछताछ कर रही है कि वे अपनी मर्जी से गए हैं या उन्हें कोई जबरदस्ती लेकर गया है. जूली ने सवाल उठाया कि आखिर चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के घर इस तरह पुलिस भेजने की जरूरत क्यों पड़ रही है.

तीन थानों की पुलिस कैंप में पहुंच गई : टीकाराम जूली ने दावा किया कि उनके यहां लगाए गए एक चुनावी कैंप में भी पुलिस पहुंची. उन्होंने कहा कि वन मंत्री की ओर से वन विभाग की पुलिस टीम भेजी गई और देखते ही देखते तीन थानों की पुलिस वहां पहुंच गई. जूली ने कहा कि यह सिर्फ एक-दो जगह की बात नहीं है, बल्कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि आखिर सरकार इस प्रकार का माहौल क्यों पैदा करना चाहती है.

जूली ने निकाय चुनाव में देरी को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव कराने के पक्ष में नहीं थी और कांग्रेस को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा. अदालत की फटकार के बाद ही चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ी. जूली ने आरोप लगाया कि अब चुनाव होने के बाद सरकार उन्हें चोरी करने की कोशिश कर रही है. ईवीएम में वीवीपैट नहीं होने, मतदाताओं को पर्चियां नहीं बांटे जाने तथा बुजुर्गों और दिव्यांगों के घर जाकर मतदान कराने की व्यवस्था नहीं किए जाने को लेकर भी सवाल उठाए.