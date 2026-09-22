जालौन: उरई के मेडिकल कॉलेज में MBBS इंटर्न और नर्सिंग छात्रों में मारपीट: 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित, 4 छात्र निलंबित
उरई में मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में MBBS इंटर्न और नर्सिंग छात्रों के बीच मारपीट हो गई. प्रशासन ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 10:36 PM IST|
Updated : September 22, 2026 at 10:42 PM IST
जालौन: उरई में राजकीय मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में मंगलवार सुबह एमबीबीएस इंटर्न और बीएससी नर्सिंग छात्रों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई. आरोप है कि करीब दस एमबीबीएस इंटर्न ने इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे बीएससी नर्सिंग छात्र नितीश कुमार गोंड और अमन मौर्या के साथ मारपीट की. दोनों छात्रों को चोटें आई हैं.
घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें कुछ युवक बाल्टी और अन्य सामान से छात्रों के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं.
300 नर्सिंग छात्रों का हंगामा, कार्य बहिष्कार किया: मारपीट की जानकारी मिलते ही नर्सिंग कॉलेज के करीब 300 छात्र-छात्राएं इमरजेंसी में पहुंच गए और नारेबाजी करके विरोध जताया. छात्रों ने कुछ समय के लिए काम भी रोक दिया. छात्र मारपीट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे. सूचना मिलते ही कॉलेज प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराने का प्रयास किया.
20 घंटे ड्यूटी और प्रताड़ना का लगाया आरोप: छात्रों के मुताबिक, सोमवार को नीशू नाम के छात्र का एमबीबीएस इंटर्न आशीष गहरवार से विवाद हुआ था. इसके बाद आशीष के साथियों ने इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे नितीश और अमन के साथ मारपीट की. विरोध कर रहे नर्सिंग छात्रों ने ड्यूटी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए. उनका आरोप है कि उनसे करीब 20 घंटे तक काम कराया जाता है और डॉक्टरों की ओर से अभद्र व्यवहार किया जाता है.
मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित: मामले की सच्चाई और मारपीट में शामिल लोगों की भूमिका तय करने के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने पांच सदस्यीय जांच समिति बनाई है. समिति में मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. प्रेम सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है. मेडिकल कॉलेज के नोडल अधिकारी सुनीत कुमार ने बताया कि टीम दो दिन में अपनी रिपोर्ट देगी. रिपोर्ट मिलने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
चार छात्रों को 7 दिनों के लिए ट्रेनिंग से किया अलग: मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने अंतरिम कार्रवाई करते हुए बीएससी नर्सिंग के नितीश कुमार गोंड, अमन मौर्या, प्रांशू और एमबीबीएस इंटर्न आशीष गहरवार को 22 से 28 सितंबर तक प्रशिक्षण गतिविधियों से अलग कर दिया है. प्रशासन ने साफ किया है कि यह जांच पूरी होने तक की अंतरिम कार्रवाई है और इससे किसी छात्र का दोष साबित नहीं होता. जांच समिति की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर ही आगे का फैसला लिया जाएगा.
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