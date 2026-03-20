शराब की सूचना पर छापा मारने पहुंची पुलिस पर रेल पुलिस ने किया हमला, जानें कारण
बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन पर GRP और उत्पाद विभाग की टीम के बीच हाथापाई हुई. उत्पाद विभाग की टीम छापा मारने पहुंची थी.
Published : March 20, 2026 at 4:03 PM IST
कटिहार: बिहार में शराबबंदी लागू है. ऐसे में शराब की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन त्वरित कार्रवाई करती है. लेकिन कटिहार स्टेशन पर जब उत्पाद विभाग की टीम शराब की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची तो वहां हाथापाई की नौबत आ गई. दरअसल जीआरपी जवान और उत्पाद विभाग की टीम के बीच भिड़ंत हो गई. जीआरपी की टीम ने उत्पाद विभाग की टीम के साथ हाथापाई की, जिसका वीडियो सामने आया है.
खाकी बनाम खाकी: इस हमले को लेकर अब दोनों पक्ष के वरीय अधिकारियों का बयान सामने आया है. उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि उन लोगो को सूचना मिली थी कि हाटे बाजार एक्सप्रेस ट्रेन से शराब की खेप उतरने वाला है. इसी सूचना पर जब उत्पाद विभाग की टीम रेड के लिए पहुंचे तो जल्दबाजी में सूचना नहीं दे पाने के कारण कुछ मिस कम्युनिकेशन की स्थिति हो गई. इसके बाद रेल पुलिस द्वारा उत्पाद विभाग के टीम को निशाना बनाया गया.
"इस मामले को लेकर रेल एसपी और डीसीपी से बातचीत हुई है. आगे से आपसी कम्युनिकेशन के आधार पर रेड किया जाएगा."- सुभाष सिंह, उत्पाद अधीक्षक, कटिहार
रेल डीएसपी ने क्या कहा?: वहीं रेल डीएसपी ने भी बताया कि सूचना नहीं मिलने के कारण गलतफहमी में ऐसा हुआ है. वैसे बाकी अन्य बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है. दोनों पक्ष मिलकर गहराई से मामले की जांच कर रहे हैं. उत्पाद विभाग की ओर से सिविल में रेड मारा जा रहा था, उनसे पूछताछ किया गया. इसी दौरान वह लोग आवेशित हो गए.
"सारे मामले की गहराई से छानबीन की जा रही है और जो भी उचित होगा कार्रवाई करेंगे. साथ ही जीआरपी और एक्साइज विभाग यह कोशिश करेंगे कि भविष्य में ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो. एक्साइज ने हमें कोई सूचना नहीं दी गई थी. किसी भी स्तर पर सूचना नहीं दी गई थी. हम सभी का उद्देश्य एक है और हम सभी सरकारी सेवक हैं."- अरुण कुमार एकेला,रेल डीएसपी, कटिहार
ऐसे शराबबंदी होगी सफल?: इन सबके बीच एक सवाल जरूर है कि आखिर बंगाल से सटे बिहार के महत्वपूर्ण रेल जंक्शन कटिहार मे अगर शराब की खेप उतरती है और दोनों विभाग शराब की खेप को जब्त करने की जगह आपस में ही दंगल करने लगेंगे तो, कैसे शराबबंदी को सफल बनाया जा सकेगे? ऐसे में बिहार में शराबबंदी को जमीनी स्तर पर लागू करने वाले जिम्मेदार विभाग के जिम्मेदारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
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