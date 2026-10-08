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गोरखपुर : BRD में इलाज के दौरान मरीज ने तोड़ा दम, परिजनों और डॉक्टरों के बीच इस बात को लेकर हुई जमकर मारपीट

बीआरडी मेडिकल कॉलेज ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हैरान करने वाली घटना सामने आई है. आरोप है कि इमरजेंसी वार्ड में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद जूनियर डॉक्टरों ने उसके परिजनों के साथ बेरहमी से मारपीट की है. डॉक्टरों ने वार्ड की गैलरी का चैनल गेट बंद करके इस वारदात को अंजाम दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने अस्पताल प्रबंधन और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल प्रशासन ने जांच टीम गठित की है.

जानकारी के मुताबिक, संतकबीर नगर के तेनुहारी सोयम गांव के निवासी 45 वर्षीय उमाकांत चौधरी एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. जिला अस्पताल से रेफर होने के बाद उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन इमरजेंसी के वार्ड नंबर 11 में भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार देर रात इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.