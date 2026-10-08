गोरखपुर : BRD में इलाज के दौरान मरीज ने तोड़ा दम, परिजनों और डॉक्टरों के बीच इस बात को लेकर हुई जमकर मारपीट
अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जांच में जो भी जूनियर डॉक्टर दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 8:38 PM IST
गोरखपुर: बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हैरान करने वाली घटना सामने आई है. आरोप है कि इमरजेंसी वार्ड में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद जूनियर डॉक्टरों ने उसके परिजनों के साथ बेरहमी से मारपीट की है. डॉक्टरों ने वार्ड की गैलरी का चैनल गेट बंद करके इस वारदात को अंजाम दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने अस्पताल प्रबंधन और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल प्रशासन ने जांच टीम गठित की है.
जानकारी के मुताबिक, संतकबीर नगर के तेनुहारी सोयम गांव के निवासी 45 वर्षीय उमाकांत चौधरी एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. जिला अस्पताल से रेफर होने के बाद उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन इमरजेंसी के वार्ड नंबर 11 में भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार देर रात इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.
परिजनों का आरोप है कि उमाकांत की मौत के बाद ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टरों ने बिना पोस्टमार्टम कराए ही डेथ सर्टिफिकेट थमा दिया और शव को तुरंत ले जाने का दबाव बनाने लगे, लेकिन यह सड़क दुर्घटना का मामला था, इसलिए परिजन कानूनी प्रक्रिया के तहत शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग पर अड़ गए.
इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई. विवाद इतना बढ़ा कि जूनियर डॉक्टरों ने आपा खो दिया. आरोप है कि डॉक्टरों ने वार्ड नंबर 11 की गैलरी का लोहे का चैनल गेट अंदर से बंद कर दिया, ताकि परिजन बाहर न भाग सकें और न ही कोई उनकी मदद को आ सके. इसके बाद डॉक्टरों के गुट ने परिजनों को घेरकर लात-घूंसों से दौड़ा-दौड़ा कर पीटा. अस्पताल परिसर में चीख-पुकार मच गई और मरीज जान बचाने के लिए भागने लगे.
घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बीच-बचाव कर मामला शांत कराया. इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में ही पोस्टमार्टम के लिए कागजी कार्रवाई तैयार कर शव को मोर्चरी हाउस भेजा गया, जिसके बाद बुधवार सुबह करीब 7 बजे जाकर हंगामा शांत हुआ.
इस मामले पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रमुख अधीक्षक डॉ. अशोक यादव ने कहा, "घटना की पूरी जानकारी प्रशासन को है. मामले की निष्पक्ष जांच के लिए तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है. अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली जा रही है. जांच रिपोर्ट में जो भी जूनियर डॉक्टर दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ बेहद सख्त अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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