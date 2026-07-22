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पटना में कांग्रेस-BJP कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, जमकर मारपीट और पथराव

पटना में बीजेपी और कांग्रेस के बीच झड़प ( ETV Bharat )

जमकर मारपीट और पथराव: हालांकि तनाव को देखते हुए पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए. प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर भी पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई ताकि दोनों दलों के कार्यकर्ता फिर आमने-सामने न आएं.

बीजेपी और कांग्रेस के बीच झड़प: इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे पर लाठी भांजना शुरू कर दिया. एक-दूसरे पर पत्थर भी फेंके. जिससे वहां अफरातफरी का माहौल कायम हो गया. इस झड़प में कई लोग घायल भी हुए हैं.

हिंसक झड़प (ETV Bharat)

इधर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए भाजपा कार्यकर्ताओं में कहा कि हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे. कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमारा रास्ता रोक लिया और हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटा गया. पार्टी के कई नेता गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं.

जमकर मारपीट और पथराव (ETV Bharat)

"आज जब हमलोग प्रदर्शन कर रहे थे, कांग्रेस के लोग आक्रामक तरीके से लाठी-डंडे से हमले करने लगे. पत्थरबाजी करने लगे, जबकि हमलोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे."- प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, बीजेपी

झड़प में कई लोग घायल (ETV Bharat)

बीजेपी के प्रदर्शन का कारण: दरअसल, मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने नीट के मुद्दे को लेकर पीएम आवास का घेराव किया था. इसी के विरोध में आज बीजेपी देशभर में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है. पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस देश का माहौल खराब करना चाहती है.

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